XLineRegression

この指標は、取引銘柄の価格の差（和）のチャートを示します。これは、取引銘柄の相関関係を視覚的に評価するのに適しています。これは、ペアトレード（スプレッド取引）に関心のあるトレーダーにとって非常に有用でしょう。指標のバーは指標が使われているチャートのバーの時刻で同期化されます。

このスクリプトは現在の価格から固定された決済逆指値及び決済指値でポジションを反転するために開発されたものです。