XLineRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ivan Kornilov
XLineRegressionは、線形回帰アルゴリズムに基づいてレベルを作成します。
入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int days=90; // 平均する日数 input int period1 = 40; // 線形回帰の期間 input double step = 0.3; // 線の間のステップ input int degree=1; // 回帰度 input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;// 価格定数 /* 指標計算での使用（1-CLOSE、2-OPEN、3-HIGH、4-LOW、 5-MEDIAN、6-TYPICAL、7-WEIGHTED、8-SIMPL、9-QUARTER、10-TRENDFOLLOW、11-0.5 * TRENDFOLLOW） */ input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
XLineRegression
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年3月14日に（ロシア語で）公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/999
