ポケットに対して
インディケータ

XLineRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1006
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ivan Kornilov

XLineRegressionは、線形回帰アルゴリズムに基づいてレベルを作成します。

入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input int days=90; // 平均する日数
input int period1 = 40; // 線形回帰の期間
input double step = 0.3; // 線の間のステップ
input int degree=1; // 回帰度
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;// 価格定数
/* 指標計算での使用（1-CLOSE、2-OPEN、3-HIGH、4-LOW、 
  5-MEDIAN、6-TYPICAL、7-WEIGHTED、8-SIMPL、9-QUARTER、10-TRENDFOLLOW、11-0.5 * TRENDFOLLOW） */
input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト

XLineRegression

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年3月14日に（ロシア語で）公開されました。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/999

