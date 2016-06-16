無料でロボットをダウンロードする方法を見る
説明：
指標の入力パラメータは下記の通りです。
- Symbol1およびSymbol2 - 価格差を計算してチャートとして表示するための銘柄。デフォルトはAUDUSDとNZDUSDです。
- mass_of_symbol1およびmass_of_symbol2 - 取引シンボルの量比。 デフォルトは両パラメータは1です。銘柄の和を計算したい場合は mass_of_symbol2パラメータに-1 を指定します。和演算は、ペアトレードに負の相関シンボルを適用する可能性を評価するために使用されます。
画像：
この画像は下記を表示します。
上のチャートはAUDUSD、真ん中のチャートはNZDUSD、下は Spread Of Symbols（銘柄のスプレッド）指標を示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/998
