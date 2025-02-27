Valute / KOP
KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc
29.04 USD 0.33 (1.12%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KOP ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.55 e ad un massimo di 29.25.
Segui le dinamiche di Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KOP News
Intervallo Giornaliero
28.55 29.25
Intervallo Annuale
22.99 39.83
- Chiusura Precedente
- 29.37
- Apertura
- 28.89
- Bid
- 29.04
- Ask
- 29.34
- Minimo
- 28.55
- Massimo
- 29.25
- Volume
- 283
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- 1.40%
- Variazione Semestrale
- 3.64%
- Variazione Annuale
- -19.67%
20 settembre, sabato