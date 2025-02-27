QuotazioniSezioni
Valute / KOP
Tornare a Azioni

KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc

29.04 USD 0.33 (1.12%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KOP ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.55 e ad un massimo di 29.25.

Segui le dinamiche di Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KOP News

Intervallo Giornaliero
28.55 29.25
Intervallo Annuale
22.99 39.83
Chiusura Precedente
29.37
Apertura
28.89
Bid
29.04
Ask
29.34
Minimo
28.55
Massimo
29.25
Volume
283
Variazione giornaliera
-1.12%
Variazione Mensile
1.40%
Variazione Semestrale
3.64%
Variazione Annuale
-19.67%
20 settembre, sabato