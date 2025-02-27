Divisas / KOP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc
28.99 USD 0.30 (1.05%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KOP de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.53, mientras que el máximo ha alcanzado 29.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOP News
- Koppers at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Focus
- Koppers: Near-Term Challenges And Debt Burden Outweigh Current Modest Improvements
- Koppers (KOP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Koppers Delivers Record Q2 Margin
- Koppers Q2 2025 slides: EBITDA margins improve despite sales decline, guidance lowered
- Koppers (KOP) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Koppers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Koppers declares quarterly cash dividend of $0.08 per share
- Kronos Worldwide (KRO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Chemours (CC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avient (AVNT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Air Products and Chemicals (APD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Koppers Releases 2024 Corporate Sustainability Report
- Koppers extends $800 million revolving credit facility to 2030
- Koppers at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Focus on Profitability
- Koppers Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Koppers Is Meeting Its Aggressive Guidance So Far, But I Wait For $25 Or Lower (NYSE:KOP)
- Koppers appoints new Chief Transformation Officer
- Koppers Management Participating in Barrington Research Spring Virtual Investment Conference
- Koppers stock tumbles on weak quarterly results
Rango diario
28.53 29.81
Rango anual
22.99 39.83
- Cierres anteriores
- 28.69
- Open
- 28.83
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Low
- 28.53
- High
- 29.81
- Volumen
- 383
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 3.46%
- Cambio anual
- -19.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B