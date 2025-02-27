货币 / KOP
KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc
28.69 USD 0.10 (0.35%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KOP汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点28.43和高点29.16进行交易。
关注Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOP新闻
- Koppers at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Focus
- Koppers: Near-Term Challenges And Debt Burden Outweigh Current Modest Improvements
- Koppers (KOP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Koppers Delivers Record Q2 Margin
- Koppers Q2 2025 slides: EBITDA margins improve despite sales decline, guidance lowered
- Koppers (KOP) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Koppers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Koppers declares quarterly cash dividend of $0.08 per share
- Kronos Worldwide (KRO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Chemours (CC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avient (AVNT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Air Products and Chemicals (APD) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Koppers Releases 2024 Corporate Sustainability Report
- Koppers extends $800 million revolving credit facility to 2030
- Koppers at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Focus on Profitability
- Koppers Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Koppers Is Meeting Its Aggressive Guidance So Far, But I Wait For $25 Or Lower (NYSE:KOP)
- Koppers appoints new Chief Transformation Officer
- Koppers Management Participating in Barrington Research Spring Virtual Investment Conference
- Koppers stock tumbles on weak quarterly results
日范围
28.43 29.16
年范围
22.99 39.83
- 前一天收盘价
- 28.59
- 开盘价
- 28.63
- 卖价
- 28.69
- 买价
- 28.99
- 最低价
- 28.43
- 最高价
- 29.16
- 交易量
- 273
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- 2.39%
- 年变化
- -20.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值