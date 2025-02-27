Währungen / KOP
KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc
28.89 USD 0.48 (1.63%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KOP hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.89 bis zu einem Hoch von 28.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.89 28.89
Jahresspanne
22.99 39.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.37
- Eröffnung
- 28.89
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Tief
- 28.89
- Hoch
- 28.89
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.63%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 3.10%
- Jahresänderung
- -20.08%
