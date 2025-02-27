КотировкиРазделы
KOP: Koppers Holdings Inc Koppers Holdings Inc

28.69 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KOP за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.43, а максимальная — 29.16.

Новости KOP

Дневной диапазон
28.43 29.16
Годовой диапазон
22.99 39.83
Предыдущее закрытие
28.59
Open
28.63
Bid
28.69
Ask
28.99
Low
28.43
High
29.16
Объем
273
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
2.39%
Годовое изменение
-20.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.