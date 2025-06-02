QuotazioniSezioni
Valute / INM
INM: InMed Pharmaceuticals Inc

2.29 USD 0.07 (2.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INM ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.45.

Segui le dinamiche di InMed Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.22 2.45
Intervallo Annuale
1.72 9.40
Chiusura Precedente
2.36
Apertura
2.36
Bid
2.29
Ask
2.59
Minimo
2.22
Massimo
2.45
Volume
152
Variazione giornaliera
-2.97%
Variazione Mensile
7.01%
Variazione Semestrale
14.50%
Variazione Annuale
-52.29%
21 settembre, domenica