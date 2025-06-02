통화 / INM
INM: InMed Pharmaceuticals Inc
2.29 USD 0.07 (2.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INM 환율이 오늘 -2.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.22이고 고가는 2.45이었습니다.
InMed Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INM News
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed Pharmaceuticals Announces Closing of $5 Million Private Placement Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
- InMed Pharmaceuticals raises $5 million in private placement
- InMed stock soars after promising Alzheimer’s drug preclinical results
- Why InMed's Alzheimer's Drug Candidate Is Fueling Sudden Stock Surge - InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed’s Alzheimer’s drug candidate shows reduced inflammation in lab tests
- InMed Appoints CBIZ as New Auditor in Connection with CBIZ’s Acquisition of Marcum’s Attest Business, Provides Update on Special Meeting and Makes Modifications to Existing SEPA
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
일일 변동 비율
2.22 2.45
년간 변동
1.72 9.40
- 이전 종가
- 2.36
- 시가
- 2.36
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- 저가
- 2.22
- 고가
- 2.45
- 볼륨
- 152
- 일일 변동
- -2.97%
- 월 변동
- 7.01%
- 6개월 변동
- 14.50%
- 년간 변동율
- -52.29%
20 9월, 토요일