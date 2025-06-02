시세섹션
통화 / INM
주식로 돌아가기

INM: InMed Pharmaceuticals Inc

2.29 USD 0.07 (2.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INM 환율이 오늘 -2.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.22이고 고가는 2.45이었습니다.

InMed Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INM News

일일 변동 비율
2.22 2.45
년간 변동
1.72 9.40
이전 종가
2.36
시가
2.36
Bid
2.29
Ask
2.59
저가
2.22
고가
2.45
볼륨
152
일일 변동
-2.97%
월 변동
7.01%
6개월 변동
14.50%
년간 변동율
-52.29%
20 9월, 토요일