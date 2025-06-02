货币 / INM
INM: InMed Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.04 (1.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INM汇率已更改1.72%。当日，交易品种以低点2.30和高点2.40进行交易。
关注InMed Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INM新闻
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed Pharmaceuticals Announces Closing of $5 Million Private Placement Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
- InMed Pharmaceuticals raises $5 million in private placement
- InMed stock soars after promising Alzheimer’s drug preclinical results
- Why InMed's Alzheimer's Drug Candidate Is Fueling Sudden Stock Surge - InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed’s Alzheimer’s drug candidate shows reduced inflammation in lab tests
- InMed Appoints CBIZ as New Auditor in Connection with CBIZ’s Acquisition of Marcum’s Attest Business, Provides Update on Special Meeting and Makes Modifications to Existing SEPA
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
日范围
2.30 2.40
年范围
1.72 9.40
- 前一天收盘价
- 2.32
- 开盘价
- 2.36
- 卖价
- 2.36
- 买价
- 2.66
- 最低价
- 2.30
- 最高价
- 2.40
- 交易量
- 60
- 日变化
- 1.72%
- 月变化
- 10.28%
- 6个月变化
- 18.00%
- 年变化
- -50.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值