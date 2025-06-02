Валюты / INM
INM: InMed Pharmaceuticals Inc
2.32 USD 0.10 (4.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INM за сегодня изменился на 4.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.23, а максимальная — 2.37.
Следите за динамикой InMed Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INM
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed Pharmaceuticals Announces Closing of $5 Million Private Placement Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
- InMed Pharmaceuticals raises $5 million in private placement
- InMed stock soars after promising Alzheimer’s drug preclinical results
- Why InMed's Alzheimer's Drug Candidate Is Fueling Sudden Stock Surge - InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed’s Alzheimer’s drug candidate shows reduced inflammation in lab tests
- InMed Appoints CBIZ as New Auditor in Connection with CBIZ’s Acquisition of Marcum’s Attest Business, Provides Update on Special Meeting and Makes Modifications to Existing SEPA
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
Дневной диапазон
2.23 2.37
Годовой диапазон
1.72 9.40
- Предыдущее закрытие
- 2.22
- Open
- 2.24
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.23
- High
- 2.37
- Объем
- 286
- Дневное изменение
- 4.50%
- Месячное изменение
- 8.41%
- 6-месячное изменение
- 16.00%
- Годовое изменение
- -51.67%
