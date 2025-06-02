Moedas / INM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
INM: InMed Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.28 e o mais alto foi 2.38.
Veja a dinâmica do par de moedas InMed Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INM Notícias
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed Pharmaceuticals Announces Closing of $5 Million Private Placement Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
- InMed Pharmaceuticals raises $5 million in private placement
- InMed stock soars after promising Alzheimer’s drug preclinical results
- Why InMed's Alzheimer's Drug Candidate Is Fueling Sudden Stock Surge - InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- InMed’s Alzheimer’s drug candidate shows reduced inflammation in lab tests
- InMed Appoints CBIZ as New Auditor in Connection with CBIZ’s Acquisition of Marcum’s Attest Business, Provides Update on Special Meeting and Makes Modifications to Existing SEPA
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
Faixa diária
2.28 2.38
Faixa anual
1.72 9.40
- Fechamento anterior
- 2.36
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.28
- High
- 2.38
- Volume
- 229
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 10.28%
- Mudança de 6 meses
- 18.00%
- Mudança anual
- -50.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh