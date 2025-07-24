Valute / AXS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AXS: Axis Capital Holdings Limited
95.42 USD 0.11 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXS ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.35 e ad un massimo di 95.64.
Segui le dinamiche di Axis Capital Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXS News
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Axis Capital downgrades Sapphire Foods stock on weak Q1 results
Intervallo Giornaliero
95.35 95.64
Intervallo Annuale
78.16 107.19
- Chiusura Precedente
- 95.31
- Apertura
- 95.52
- Bid
- 95.42
- Ask
- 95.72
- Minimo
- 95.35
- Massimo
- 95.64
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- -2.91%
- Variazione Semestrale
- -4.58%
- Variazione Annuale
- 20.40%