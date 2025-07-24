QuotazioniSezioni
Valute / AXS
Tornare a Azioni

AXS: Axis Capital Holdings Limited

95.42 USD 0.11 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXS ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.35 e ad un massimo di 95.64.

Segui le dinamiche di Axis Capital Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXS News

Intervallo Giornaliero
95.35 95.64
Intervallo Annuale
78.16 107.19
Chiusura Precedente
95.31
Apertura
95.52
Bid
95.42
Ask
95.72
Minimo
95.35
Massimo
95.64
Volume
62
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
-2.91%
Variazione Semestrale
-4.58%
Variazione Annuale
20.40%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev