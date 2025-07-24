KurseKategorien
AXS: Axis Capital Holdings Limited

96.25 USD 1.34 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AXS hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.97 bis zu einem Hoch von 96.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Axis Capital Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXS News

Tagesspanne
94.97 96.86
Jahresspanne
78.16 107.19
Vorheriger Schlusskurs
94.91
Eröffnung
96.01
Bid
96.25
Ask
96.55
Tief
94.97
Hoch
96.86
Volumen
1.075 K
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
-2.07%
6-Monatsänderung
-3.75%
Jahresänderung
21.45%
