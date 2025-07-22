货币 / AXS
AXS: Axis Capital Holdings Limited
94.30 USD 1.65 (1.72%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AXS汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点94.22和高点96.44进行交易。
关注Axis Capital Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AXS新闻
日范围
94.22 96.44
年范围
78.16 107.19
- 前一天收盘价
- 95.95
- 开盘价
- 96.44
- 卖价
- 94.30
- 买价
- 94.60
- 最低价
- 94.22
- 最高价
- 96.44
- 交易量
- 1.448 K
- 日变化
- -1.72%
- 月变化
- -4.05%
- 6个月变化
- -5.70%
- 年变化
- 18.99%
