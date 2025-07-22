КотировкиРазделы
AXS: Axis Capital Holdings Limited

94.30 USD 1.65 (1.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.22, а максимальная — 96.44.

Следите за динамикой Axis Capital Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
94.22 96.44
Годовой диапазон
78.16 107.19
Предыдущее закрытие
95.95
Open
96.44
Bid
94.30
Ask
94.60
Low
94.22
High
96.44
Объем
1.448 K
Дневное изменение
-1.72%
Месячное изменение
-4.05%
6-месячное изменение
-5.70%
Годовое изменение
18.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.