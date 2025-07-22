Валюты / AXS
AXS: Axis Capital Holdings Limited
94.30 USD 1.65 (1.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.22, а максимальная — 96.44.
Следите за динамикой Axis Capital Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXS
Дневной диапазон
94.22 96.44
Годовой диапазон
78.16 107.19
- Предыдущее закрытие
- 95.95
- Open
- 96.44
- Bid
- 94.30
- Ask
- 94.60
- Low
- 94.22
- High
- 96.44
- Объем
- 1.448 K
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- -5.70%
- Годовое изменение
- 18.99%
