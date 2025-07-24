통화 / AXS
AXS: Axis Capital Holdings Limited
95.31 USD 0.94 (0.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXS 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 95.08이고 고가는 96.79이었습니다.
Axis Capital Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AXS News
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Axis Capital downgrades Sapphire Foods stock on weak Q1 results
일일 변동 비율
95.08 96.79
년간 변동
78.16 107.19
- 이전 종가
- 96.25
- 시가
- 96.46
- Bid
- 95.31
- Ask
- 95.61
- 저가
- 95.08
- 고가
- 96.79
- 볼륨
- 2.457 K
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- -3.02%
- 6개월 변동
- -4.69%
- 년간 변동율
- 20.26%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K