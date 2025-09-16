Valute / JNJ
JNJ: Johnson & Johnson
176.19 USD 2.05 (1.18%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JNJ ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.33 e ad un massimo di 177.15.
Segui le dinamiche di Johnson & Johnson. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JNJ News
Intervallo Giornaliero
173.33 177.15
Intervallo Annuale
140.68 181.16
- Chiusura Precedente
- 174.14
- Apertura
- 174.78
- Bid
- 176.19
- Ask
- 176.49
- Minimo
- 173.33
- Massimo
- 177.15
- Volume
- 18.713 K
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- -0.46%
- Variazione Semestrale
- 9.62%
- Variazione Annuale
- 8.42%
20 settembre, sabato