Valute / ORCL
ORCL: Oracle Corporation
308.75 USD 12.15 (4.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORCL ha avuto una variazione del 4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 297.33 e ad un massimo di 311.01.
Segui le dinamiche di Oracle Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
297.33 311.01
Intervallo Annuale
118.86 345.72
- Chiusura Precedente
- 296.60
- Apertura
- 299.25
- Bid
- 308.75
- Ask
- 309.05
- Minimo
- 297.33
- Massimo
- 311.01
- Volume
- 48.147 K
- Variazione giornaliera
- 4.10%
- Variazione Mensile
- 39.60%
- Variazione Semestrale
- 120.91%
- Variazione Annuale
- 81.57%
20 settembre, sabato