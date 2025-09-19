QuotazioniSezioni
ORCL: Oracle Corporation

308.75 USD 12.15 (4.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ORCL ha avuto una variazione del 4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 297.33 e ad un massimo di 311.01.

Segui le dinamiche di Oracle Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
297.33 311.01
Intervallo Annuale
118.86 345.72
Chiusura Precedente
296.60
Apertura
299.25
Bid
308.75
Ask
309.05
Minimo
297.33
Massimo
311.01
Volume
48.147 K
Variazione giornaliera
4.10%
Variazione Mensile
39.60%
Variazione Semestrale
120.91%
Variazione Annuale
81.57%
20 settembre, sabato