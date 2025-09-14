Valute / MA
MA: Mastercard Incorporated
583.88 USD 2.30 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MA ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 581.51 e ad un massimo di 588.87.
Segui le dinamiche di Mastercard Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
581.51 588.87
Intervallo Annuale
465.59 601.77
- Chiusura Precedente
- 586.18
- Apertura
- 588.70
- Bid
- 583.88
- Ask
- 584.18
- Minimo
- 581.51
- Massimo
- 588.87
- Volume
- 3.334 K
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- -1.95%
- Variazione Semestrale
- 7.03%
- Variazione Annuale
- 17.51%
20 settembre, sabato