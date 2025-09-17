Valute / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
752.25 USD 10.49 (1.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LLY ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 749.35 e ad un massimo di 764.78.
Segui le dinamiche di Eli Lilly and Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
749.35 764.78
Intervallo Annuale
644.51 937.00
- Chiusura Precedente
- 762.74
- Apertura
- 763.49
- Bid
- 752.25
- Ask
- 752.55
- Minimo
- 749.35
- Massimo
- 764.78
- Volume
- 5.703 K
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 3.33%
- Variazione Semestrale
- -8.15%
- Variazione Annuale
- -15.37%
20 settembre, sabato