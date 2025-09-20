Valute / ONC
ONC
334.40 USD 8.49 (2.48%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONC ha avuto una variazione del -2.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 332.39 e ad un massimo di 339.25.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
332.39 339.25
Intervallo Annuale
172.67 351.27
- Chiusura Precedente
- 342.89
- Apertura
- 335.00
- Bid
- 334.40
- Ask
- 334.70
- Minimo
- 332.39
- Massimo
- 339.25
- Volume
- 352
- Variazione giornaliera
- -2.48%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 18.16%
- Variazione Annuale
- 79.26%
20 settembre, sabato