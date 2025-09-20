Valute / AVGO
AVGO: Broadcom Inc
339.85 USD 5.09 (1.48%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVGO ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 338.00 e ad un massimo di 345.99.
Segui le dinamiche di Broadcom Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AVGO News
- Fitch alza il rating di Broadcom a ’BBB+’ con outlook positivo
- Moody’s alza il rating senior unsecured di Broadcom a A3
- Erste Group migliora il rating delle azioni Intel a Hold grazie ai progressi nella trasformazione
- Broadcom Inc. (AVGO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Broadcom Stock: Hold Rating Maintained On Valuation Concerns (NASDAQ:AVGO)
- Best AI Stocks to Buy: Alphabet Stock vs. Broadcom Stock
- Meet The Company Challenging Nvidia's AI Dominance. (Hint: It's Not AMD)
- Cinque cose da tenere d’occhio nei mercati nella settimana a venire
- I futures scendono; Micron tra i risultati tech della settimana
- Le azioni Samsung salgono dopo i test superati con Nvidia per i chip di memoria AI
- Tracking Cliff Asness’ AQR Capital Management 13F Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AQRIX)
- Big Tech's $4 Trillion Artificial Intelligence (AI) Spending Spree Could Make These 2 Chip Stocks Huge Winners
- 3 Tech Stocks Poised to Benefit From a Rate Cut
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, September 21, 2025 - TipRanks.com
- Three Tech Investing Trends to Buy Now
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Our Top 10 High Growth Dividend Stocks – September 2025
- 5 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Far Better Buys Than Palantir
Intervallo Giornaliero
338.00 345.99
Intervallo Annuale
138.10 374.23
- Chiusura Precedente
- 344.94
- Apertura
- 341.82
- Bid
- 339.85
- Ask
- 340.15
- Minimo
- 338.00
- Massimo
- 345.99
- Volume
- 20.806 K
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- 17.46%
- Variazione Semestrale
- 104.27%
- Variazione Annuale
- 97.52%