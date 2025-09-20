QuotazioniSezioni
AVGO: Broadcom Inc

339.85 USD 5.09 (1.48%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVGO ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 338.00 e ad un massimo di 345.99.

Segui le dinamiche di Broadcom Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
338.00 345.99
Intervallo Annuale
138.10 374.23
Chiusura Precedente
344.94
Apertura
341.82
Bid
339.85
Ask
340.15
Minimo
338.00
Massimo
345.99
Volume
20.806 K
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
17.46%
Variazione Semestrale
104.27%
Variazione Annuale
97.52%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
