IT40: Italy 40 Index

42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: Euro

Il tasso di cambio IT40 ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42219.00 e ad un massimo di 42675.00.

Segui le dinamiche di Italy 40 Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42219.00 42675.00
Intervallo Annuale
31442.00 43153.00
Chiusura Precedente
42364.00
Apertura
42348.00
Bid
42320.00
Ask
42320.30
Minimo
42219.00
Massimo
42675.00
Volume
36.642 K
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
1.13%
Variazione Semestrale
8.98%
Variazione Annuale
22.93%
