Valute / IT40
IT40: Italy 40 Index
42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: Euro
Il tasso di cambio IT40 ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42219.00 e ad un massimo di 42675.00.
Segui le dinamiche di Italy 40 Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IT40 News
- Borsa Milano poco mossa, corrono Ferragamo e Stellantis
- Borse europee in verde dopo i nuovi record di Wall Street
- Borsa Milano in lieve rialzo, bene Stellantis, corre ancora Ferragamo
- In rialzo con tech dopo taglio tassi Fed, forte lusso
- Borse Ue in rialzo dopo il taglio dei tassi della Fed
- Borsa Milano in rialzo con Europa dopo taglio tassi Fed, rimbalzano le banche, forte Stm
- Borsa Milano: Rafforza ribasso in attesa Fed con banche, Tenaris, tonica Diasorin
- Borse Ue caute nel giorno dell’atteso taglio dei tassi da parte della Fed
- Borsa Milano in lieve calo in attesa Fed, bene Stellantis, in calo Tenaris, banche
- Al via il taglio tassi, oro sempre più su
- Borsa Milano in lieve calo con realizzi su banche in attesa Fed, bene lusso, Ferrari
- Borse Ue caute dopo i nuovi record di Wall Street, aspettando la Fed
- Borsa Milano storna su realizzi in attesa decisione Fed, giù banche, bene Ferrari
- A Piazza Affari corre Cucinelli in vetta al listino
- Borse Ue in rialzo nella settimana della Fed
- Le Borse europee provano a seguire la scia da record di Wall Street
- Borsa Milano in lieve calo, mercato attende tagli Fed, giù Avio e Ferragamo
- Borsa Milano si rafforza dopo Bce, Wall Street, balza Stellantis, forti Mps e Mediobanca
- Italy’s stocks rally but the market remains (very) cheap
Intervallo Giornaliero
42219.00 42675.00
Intervallo Annuale
31442.00 43153.00
- Chiusura Precedente
- 42364.00
- Apertura
- 42348.00
- Bid
- 42320.00
- Ask
- 42320.30
- Minimo
- 42219.00
- Massimo
- 42675.00
- Volume
- 36.642 K
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 8.98%
- Variazione Annuale
- 22.93%
21 settembre, domenica