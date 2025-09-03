Devises / IT40
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IT40: Italy 40 Index
42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: Euro
Le taux de change de IT40 a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42219.00 et à un maximum de 42675.00.
Suivez la dynamique Italy 40 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
42219.00 42675.00
Range Annuel
31442.00 43153.00
- Clôture Précédente
- 42364.00
- Ouverture
- 42348.00
- Bid
- 42320.00
- Ask
- 42320.30
- Plus Bas
- 42219.00
- Plus Haut
- 42675.00
- Volume
- 36.642 K
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 1.13%
- Changement à 6 Mois
- 8.98%
- Changement Annuel
- 22.93%
20 septembre, samedi