Le taux de change de IT40 a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42219.00 et à un maximum de 42675.00.

Suivez la dynamique Italy 40 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.