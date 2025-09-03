Divisas / IT40
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IT40: Italy 40 Index
42127.00 EUR 171.00 (0.41%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Euro
El tipo de cambio de IT40 de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41980.00, mientras que el máximo ha alcanzado 42293.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Italy 40 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IT40 News
- La Bolsa de Milán pierde un 1,29 % a la espera de la decisión de la Reserva Federal
- Milán se deja un 1,28 % lastrada por la banca y a la espera de la Fed
- La Bolsa de Milán sube un 1,14 % alentada por el sector de la moda de lujo
- La Bolsa de Milán sube un 0,32 % alentada por el sector bancario
- La Bolsa de Milán sube un 0,89 % impulsada por Stellantis
- La Bolsa de Milán sube un 0,12 % impulsada por el gigante de la defensa Leonardo
- Italy’s stocks rally but the market remains (very) cheap
Rango diario
41980.00 42293.00
Rango anual
31442.00 43153.00
- Cierres anteriores
- 41956.00
- Open
- 42038.00
- Bid
- 42127.00
- Ask
- 42127.30
- Low
- 41980.00
- High
- 42293.00
- Volumen
- 15.037 K
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- 0.67%
- Cambio a 6 meses
- 8.48%
- Cambio anual
- 22.37%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
09:45
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
16:30
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B