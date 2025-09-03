CotizacionesSecciones
Divisas / IT40
IT40: Italy 40 Index

42127.00 EUR 171.00 (0.41%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Euro

El tipo de cambio de IT40 de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41980.00, mientras que el máximo ha alcanzado 42293.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Italy 40 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
41980.00 42293.00
Rango anual
31442.00 43153.00
Cierres anteriores
41956.00
Open
42038.00
Bid
42127.00
Ask
42127.30
Low
41980.00
High
42293.00
Volumen
15.037 K
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
0.67%
Cambio a 6 meses
8.48%
Cambio anual
22.37%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B