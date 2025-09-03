Moedas / IT40
IT40: Italy 40 Index
42364.00 EUR 408.00 (0.97%)
Setor: Índice Base: US Dollar Moeda de lucro: Euro
A taxa do IT40 para hoje mudou para 0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41980.00 e o mais alto foi 42371.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Italy 40 Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41980.00 42371.00
Faixa anual
31442.00 43153.00
- Fechamento anterior
- 41956.00
- Open
- 42038.00
- Bid
- 42364.00
- Ask
- 42364.30
- Low
- 41980.00
- High
- 42371.00
- Volume
- 38.766 K
- Mudança diária
- 0.97%
- Mudança mensal
- 1.23%
- Mudança de 6 meses
- 9.09%
- Mudança anual
- 23.06%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh