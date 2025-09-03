Währungen / IT40
IT40: Italy 40 Index
42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: Euro
Der Wechselkurs von IT40 hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42219.00 bis zu einem Hoch von 42675.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Italy 40 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42219.00 42675.00
Jahresspanne
31442.00 43153.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 42364.00
- Eröffnung
- 42348.00
- Bid
- 42320.00
- Ask
- 42320.30
- Tief
- 42219.00
- Hoch
- 42675.00
- Volumen
- 36.642 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 8.98%
- Jahresänderung
- 22.93%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K