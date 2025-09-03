KurseKategorien
IT40: Italy 40 Index

42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: Euro

Der Wechselkurs von IT40 hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42219.00 bis zu einem Hoch von 42675.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Italy 40 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

IT40 News

Tagesspanne
42219.00 42675.00
Jahresspanne
31442.00 43153.00
Vorheriger Schlusskurs
42364.00
Eröffnung
42348.00
Bid
42320.00
Ask
42320.30
Tief
42219.00
Hoch
42675.00
Volumen
36.642 K
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
1.13%
6-Monatsänderung
8.98%
Jahresänderung
22.93%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K