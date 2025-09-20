시세섹션
IT40: Italy 40 Index

42320.00 EUR 44.00 (0.10%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: Euro

IT40 환율이 오늘 -0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42219.00이고 고가는 42675.00이었습니다.

Italy 40 Index 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
42219.00 42675.00
년간 변동
31442.00 43153.00
이전 종가
42364.00
시가
42348.00
Bid
42320.00
Ask
42320.30
저가
42219.00
고가
42675.00
볼륨
36.642 K
일일 변동
-0.10%
월 변동
1.13%
6개월 변동
8.98%
년간 변동율
22.93%
20 9월, 토요일