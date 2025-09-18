报价部分
IT40: Italy 40 Index

41956.00 EUR 627.00 (1.47%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: Euro

今日IT40汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点41849.00和高点42629.00进行交易。

关注Italy 40 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
41849.00 42629.00
年范围
31442.00 43153.00
前一天收盘价
42583.00
开盘价
42530.00
卖价
41956.00
买价
41956.30
最低价
41849.00
最高价
42629.00
交易量
41.755 K
日变化
-1.47%
月变化
0.26%
6个月变化
8.04%
年变化
21.88%
18 九月, 星期四
07:10
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
08:00
EUR
Bbk执行委员会成员Mauderer讲话
实际值
预测值
前值
08:00
EUR
ECB副总裁de Guindos讲话
实际值
预测值
前值
09:45
EUR
欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
16:30
EUR
Bbk执行委员会成员Mauderer讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B