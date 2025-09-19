クォートセクション
通貨 / IT40
IT40: Italy 40 Index

42591.00 EUR 227.00 (0.54%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: Euro

IT40の今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり42545.00の安値と42675.00の高値で取引されました。

Italy 40 Indexダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42545.00 42675.00
1年のレンジ
31442.00 43153.00
以前の終値
42364.00
始値
42620.00
買値
42591.00
買値
42591.30
安値
42545.00
高値
42675.00
出来高
2.866 K
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
1.78%
6ヶ月の変化
9.68%
1年の変化
23.72%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K