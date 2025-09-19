通貨 / IT40
IT40: Italy 40 Index
42591.00 EUR 227.00 (0.54%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: Euro
IT40の今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり42545.00の安値と42675.00の高値で取引されました。
Italy 40 Indexダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42545.00 42675.00
1年のレンジ
31442.00 43153.00
- 以前の終値
- 42364.00
- 始値
- 42620.00
- 買値
- 42591.00
- 買値
- 42591.30
- 安値
- 42545.00
- 高値
- 42675.00
- 出来高
- 2.866 K
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- 1.78%
- 6ヶ月の変化
- 9.68%
- 1年の変化
- 23.72%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
09:30
EUR
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K
19:30
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
- 125.7 K