Assistant MT4





Assistant — Gestionnaire de transactions manuel (MT4)

Cette version est UNIQUEMENT MANUELLE. L'EA n'ouvre pas la première transaction. Vous placez vous-même vos positions ; l'EA les gère : grille de moyenne dynamique, TP adaptatif à partir du prix moyen, suivi, multipaires.





Description

L'Assistant (Manuel) est un gestionnaire de transactions pour les traders manuels. Vous contrôlez les entrées ; l'EA automatise la gestion des positions et des risques. Il ajoute les ordres de moyenne en attente à des intervalles définis, recalcule le TP à partir du prix moyen du côté, effectue les suivis de position de manière intelligente et peut clôturer un côté (achat ou vente).





Exécutez votre EA sur Metatrader sur VPS, puis ouvrez une position via Metatrader sur Android, notamment sur l'une des paires de devises. L'EA finalisera l'ordre.





À qui s'adresse-t-il ?

Scalpers, day traders, swing traders et utilisateurs de grid/hedge recherchant une semi-automatisation : saisies manuelles avec une gestion automatisée et cohérente.





Remarque : EA ne peut pas être backtesté.