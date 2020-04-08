Confluence Indicator

Migliora la tua precisione nel trading con l'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4, una potente suite multi-indicatore che sincronizza segnali da oltre una dozzina di strumenti tecnici provati per setup ad alta probabilità in forex, CFD, criptovalute e commodities. Ispirato ai principi fondamentali del trading di confluence —pionierati negli anni '90 da esperti come Alexander Elder nel suo sistema "Triple Screen"— questo indicatore ha guadagnato popolarità tra i trader che cercano di sovrapporre multiple analisi (trend, momentum, volatilità) per filtrare il rumore e capitalizzare su forze di mercato allineate. Ampiamente adottato da trader retail e istituzionali, eccelle nell'identificare trend robusti, pinpointing reversals e rilevando breakouts, con studi che mostrano che le strategie di confluence possono migliorare i tassi di vittoria fino al 20-30% richiedendo consenso tra indicatori come RSI, MACD e ADX prima di segnalare trade. Questo riduce il decision-making emotivo, minimizza i drawdown da segnali falsi e empowers la profittabilità consistente nello scalping, day trading o posizione swing in ambienti volatili.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4 visualizza la confluence attraverso istogrammi codificati a colori: sfumature di verde per segnali bullish (verde forte, lime moderato, verde chiaro debole) e sfumature di rosso per bearish (rosso forte, violetto pallido moderato, corallo debole), con grigio per stati neutrali. Aggrega input da CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR e Envelopes, valutando la forza complessiva del segnale basata su soglie definite dall'utente (es., 55% debole, 70% moderato, 80% forte). Interruttori on/off personalizzabili per ciascun indicatore permettono di adattare la strategia, mentre un sistema di alert multiplo (pop-up, notifiche push, email) garantisce consapevolezza tempestiva dei cambiamenti. I benefici includono conferma superiore dei trend per cavalcare movimenti sostenuti, avvisi precoci di reversals via rilevamento overbought/oversold, filtraggio di breakouts basato su volatilità per evitare trappole a basso momentum, e integrazione seamless con EA tramite 7 buffer di output —non ridipinge, efficiente nelle risorse e ottimizzato per MT4.

Caratteristiche Chiave

Analisi di Confluence Multi-Indicatore: Integra CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR e Envelopes per allineamento completo dei segnali nel trading di trend, rilevamento reversals e strategie breakout.

Soglie di Segnale Personalizzabili: Definisci livelli deboli (default 55%), moderati (70%) e forti (80%) di confluence per corrispondere alla tua tolleranza al rischio e condizioni di mercato, migliorando l'accuratezza nella confluence forex e analisi tecnica CFD.

Interruttori On/Off Individuali: Abilita o disabilita qualsiasi dei 16 indicatori (es., ENTRY_CCI_ENABLE=true) per setup personalizzati, ideale per focalizzarsi su indicatori di momentum come RSI e MACD o strumenti di volatilità come ATR e Bollinger Bands.

Valutazione Forza Trend e Momentum: Sfrutta ADX (periodo default 14, livello 25) e Envelopes (metodo SMA, deviazione 0.1%) per misurare la potenza del trend, mentre RSI (periodo 14, livelli 20/80) e MACD (12/26/9) evidenziano shift di momentum per timing affidabile entry/exit.

Rilevamento Volatilità e Breakout: ATR (periodo 14, moltiplicatore 1.5x) e Bollinger Bands (periodo 20, deviazione 2.0) identificano fasi di espansione, filtrando breakouts ad alta probabilità in mercati ranging o trending.

Segnali Reversals e Overbought/Oversold: Parabolic SAR (step 0.02, max 0.2), Stochastic (14/3/3, livelli 20/80) e Williams %R (periodo 14, livelli -80/-20) individuano potenziali reversals e zone di profit taking.

Sistema di Alert Avanzato: Notifiche configurabili per segnali deboli/moderati/forti (es., ENABLE_STRONG_ALERT=true), supportando alert terminal, push e email per monitoring in tempo reale senza charting costante.

Buffer Compatibili EA: 7 buffer (StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral) espongono dati per robot di trading automatizzati, abilitando strategie algoritmiche di confluence.

Impostazioni Granulari Indicatori: Personalizzazione completa per ogni strumento, inclusi periodi (es., CCI periodo 20), livelli (es., MFI periodo 14), metodi (es., Envelopes SMA), e altro, assicurando adattabilità attraverso timeframe e asset.

Efficiente e User-Friendly: Design leggero per performance fluida su MT4, con istogrammi visivi per scan rapidi —perfetto per principianti che padroneggiano l'analisi tecnica o esperti che ottimizzano il trading di volatilità.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4 si distingue come must-have per i trader in cerca di vantaggi data-driven, fondendo indicatori provati in un sistema unificato che boosts la fiducia, riduce le perdite da segnali falsi e amplifica i guadagni attraverso conferma precisa di confluence in mercati dinamici.

