ECN Bot
- Experts
- Vitaly But
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 6
ECN Smart / Bot è un consulente di trading automatizzato per la piattaforma MetaTrader 4, basato su una strategia di canale di prezzo combinata con il filtraggio dei segnali tramite l'indicatore RSI.
🔍 Strategia: Modello di Canale di Prezzo
Il robot definisce i limiti del canale utilizzando le Bande di Bollinger:
- Il limite superiore del canale (resistenza) è la Upper Band .
- Il limite inferiore del canale (supporto) è la Lower Band .
Il robot apre le operazioni quando il prezzo raggiunge i limiti del canale ed è confermato dal valore dell'RSI:
- Acquisto, se:
- Il prezzo rompe o tocca il limite inferiore del canale.
- L'RSI è al di sotto del livello di ipervenduto.
- Vendita, se:
- Il prezzo tocca il limite superiore del canale.
- L'RSI è al di sopra del livello di ipercomprato.
Logica di Gestione delle Operazioni:
- ✅ L'RSI è usato come filtro per i segnali del canale.
- ✅ La chiusura dell'operazione avviene quando il prezzo esce dal limite opposto del canale o con un segnale RSI inverso.
- ✅ Lotto dinamico: viene mediato in caso di operazione in perdita per un potenziale recupero delle perdite.
- ✅ Il lotto è regolato tenendo conto di MINLOT , LOTSTEP e MAXLOT .
🛡️ Compatibilità ECN:
L'Expert Advisor non utilizza SL/TP (Stop Loss/Take Profit) all'apertura delle operazioni, il che lo rende compatibile con i broker ECN. Se necessario, SL/TP può essere aggiunto separatamente tramite OrderModify() .
✅ Vantaggi:
- Funziona in un canale — livelli chiari di entrata e uscita.
- Minimizzazione del rischio tramite il filtro RSI.
- Gestione adattiva del lotto con restrizioni.
- Supporto ECN e controllo degli errori di ordine.