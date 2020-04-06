ECN Bot

ECN Smart / Bot è un consulente di trading automatizzato per la piattaforma MetaTrader 4, basato su una strategia di canale di prezzo combinata con il filtraggio dei segnali tramite l'indicatore RSI.

🔍 Strategia: Modello di Canale di Prezzo

Il robot definisce i limiti del canale utilizzando le Bande di Bollinger:

  • Il limite superiore del canale (resistenza) è la Upper Band .
  • Il limite inferiore del canale (supporto) è la Lower Band .

Il robot apre le operazioni quando il prezzo raggiunge i limiti del canale ed è confermato dal valore dell'RSI:

  • Acquisto, se:
    • Il prezzo rompe o tocca il limite inferiore del canale.
    • L'RSI è al di sotto del livello di ipervenduto.
  • Vendita, se:
    • Il prezzo tocca il limite superiore del canale.
    • L'RSI è al di sopra del livello di ipercomprato.

Logica di Gestione delle Operazioni:

  • ✅ L'RSI è usato come filtro per i segnali del canale.
  • ✅ La chiusura dell'operazione avviene quando il prezzo esce dal limite opposto del canale o con un segnale RSI inverso.
  • Lotto dinamico: viene mediato in caso di operazione in perdita per un potenziale recupero delle perdite.
  • ✅ Il lotto è regolato tenendo conto di MINLOT , LOTSTEP e MAXLOT .

🛡️ Compatibilità ECN:

L'Expert Advisor non utilizza SL/TP (Stop Loss/Take Profit) all'apertura delle operazioni, il che lo rende compatibile con i broker ECN. Se necessario, SL/TP può essere aggiunto separatamente tramite OrderModify() .

Vantaggi:

  • Funziona in un canale — livelli chiari di entrata e uscita.
  • Minimizzazione del rischio tramite il filtro RSI.
  • Gestione adattiva del lotto con restrizioni.
  • Supporto ECN e controllo degli errori di ordine.


