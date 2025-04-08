Pdi Xau Protocol

Pdi Xau Protocol – Expert Advisor sull’Oro per XAUUSD

Pdi Xau Protocol è un Expert Advisor basato su regole per l’oro (XAUUSD), sviluppato esclusivamente per il trading dell’oro.

Questo sistema non è un EA universale multi-mercato né una strategia Forex adattata.
Ogni regola, filtro e modulo di gestione del rischio è stato progettato specificamente per la struttura di mercato, la volatilità e la dinamica di XAUUSD.

L’obiettivo non è un’elevata frequenza di operazioni, ma ingressi di alta qualità.

Trading sull’Oro con Focus sulla Qualità

L’oro non perdona l’overtrading.
Per questo motivo Pdi Xau Protocol opera in modo selettivo e apre posizioni solo quando condizioni di mercato chiaramente definite sono soddisfatte.

  • nessun trading casuale

  • nessuna attività eccessiva

  • nessun ingresso forzato

Il sistema attende pazientemente fasi di mercato strutturate, in cui un ingresso è statisticamente significativo.

Integrazione dell’Indicatore PDI

Un elemento centrale della logica decisionale è l’indicatore PDI sviluppato internamente, che analizza la struttura del mercato e la direzione del prezzo, integrando queste informazioni nel processo di trading.

L’indicatore PDI non viene utilizzato come strumento di segnale a breve termine, ma come filtro di struttura e direzione di livello superiore, consentendo ingressi solo in condizioni di mercato chiaramente definite.

Sviluppato Specificamente per XAUUSD

Il mercato dell’oro differisce in modo significativo dai mercati Forex tradizionali:

  • maggiore volatilità

  • movimenti direzionali più rapidi

  • forti reazioni nelle aree di prezzo chiave

Pdi Xau Protocol non è stato adattato, ma sviluppato da zero per rispecchiare queste caratteristiche specifiche dell’oro (XAUUSD).

Nessuna Strategia Grid o Martingale

Questo sistema non utilizza metodi di trading pericolosi, come:

  • grid trading

  • strategie martingale

  • raddoppio delle posizioni

  • tecniche di recupero basate sul margine

Ogni operazione viene aperta in modo individuale e indipendente, con un rischio predefinito.

Non esiste aumento dei lotti, né media delle perdite, né esposizione incontrollata.

Gestione del Rischio Strutturata

  • dimensione della posizione fissa o percentuale

  • Stop Loss e Take Profit predefiniti

  • una sola posizione alla volta

  • nessuna leva eccessiva

Questo Expert Advisor è progettato per operare all’interno di limiti di rischio stabili, anche in condizioni di mercato volatili.

Prestazioni Attraverso la Disciplina

Pdi Xau Protocol non si basa su un’attività costante. La sua forza risiede in:

  • esecuzione coerente delle regole

  • logica decisionale chiara e trasparente

  • partecipazione selettiva al mercato

  • comportamento controllato nel tempo

Questo sistema è pensato per trader che privilegiano struttura, controllo ed esecuzione basata su regole rispetto alla speranza.

Disponibilità Limitata delle Licenze

Per mantenere qualità ed esclusività, il numero di licenze è intenzionalmente limitato.

  • Attualmente disponibili: 5 licenze

  • Prezzo attuale: 297 USD

  • Prossimo livello di prezzo: 397 USD

  • Prezzo obiettivo pianificato: 1.997 USD

Il prezzo aumenterà gradualmente con lo sviluppo del sistema e la crescita della domanda.
Gli utenti iniziali assicurano il prezzo di ingresso più basso disponibile.

Per Chi è Progettato Questo EA sull’Oro

  • trader focalizzati sull’oro (XAUUSD)

  • utenti che preferiscono la qualità alla quantità

  • trader che evitano consapevolmente sistemi grid e martingale

  • utenti alla ricerca di un Expert Advisor basato su regole e privo di emozioni

Riepilogo

Pdi Xau Protocol non è una scorciatoia.
È un Expert Advisor sull’oro ad alta precisione, sviluppato per un trading controllato, strutturato e selettivo su XAUUSD.

Nessuna logica grid.
Nessuna strategia martingale.
Nessun rischio inutile.

Solo regole chiare, ingressi di alta qualità e disciplina.


Prodotti consigliati
Midas AI MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
MIDAS AI is the guardian of your capital. It doesn't dive headfirst into trading, but rather weighs every decision with mathematical precision. Its stop-losses and take-profits aren't random numbers, but the result of painstaking calculations designed to minimize risks and maximize profits. MIDAS AI is a symphony of analytics and algorithms. Like an experienced chess player, it calculates its moves ahead by analyzing charts and economic indicators. It doesn't give in to emotions or make impulsi
Mystery
Rohit Katyal
Experts
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel
Experts
The Line Electron EA - Advanced Multi-Currency Trading System Precision trading in the dynamic forex market requires sophisticated algorithms, adaptive strategies, and robust risk management. The Line Electron EA seamlessly integrates these critical elements into an intelligent system designed for optimal multi-currency trading performance. With five years of proven market experience and cutting-edge signal line technology, The Line Electron EA represents the evolution of algorithmic trading, he
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experts
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Investologic Ichimoku
SAUD ALHINDAL
Experts
Ichimoku EA  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's  needs. with artificial inelegance the EA can manage trades, lot size, risk, and avoid high volatile choppy market.  Ichimoku strategy can work with any symbol or market in MT5 platform. The Ichimoku EA is a specialized software designed for professional traders that uses the Ichimoku indicator and artificial intelligence to manage trades, lot size, risk, and avoid h
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
GoldForever EA X MT5
Mohammedafridi
Experts
Gold Forever EA – Institutional XAUUSD Trading Expert Advisor   ICMarkets Live Signal → https://www.mql5.com/en/signals/2351773?source=Site Introductory price for early users. The price will increase permanently as performance history, user feedback, and demand grow. Early buyers keep lifetime access at the lowest available price. Designed for serious traders who seek alignment with institutional market behavior , not emotional or random decision-making, this EA applies advanced multi-timefram
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Experts
Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 What Makes Aussie Victor Different? Smart Grid Technology - Unlike basic grid systems that place orders at fixed intervals, Aussie Victor uses adaptive spacing and intell
MMM Classic Alligator EA
Andre Tavares
Experts
This EA uses an Alligator indicator and has a classic strategy to trade as the Alligators Jaw, Teeth and Lips calculation results are compared each tick. This way, the EA opens orders at right moment and closes the orders as it reaches the right profit value. It protects your money because it is provided with: trailing stop loss to protect your profit. Once your order has a positive profit, it sets SL at a certain distance in order to keep a positive profit; Spread value limit to prevent opening
Hedge MA
Abdelhak Bekkali
Experts
Hedge MA is both a moving average cross EA and hedging EA, designed to recover a loss of a losing trade by opening an opposite trade, or more, if necessary. If the initial trade will be lost, the hedge trade will win. If the initial trade wins, then the hedge trade might not even get triggered and will be cancelled. The EA is designed for МТ5 hedge accounts. Recommended account - cent МТ5 hedge, at least 15000 USD cents ($150), leverage - 1:500. Recommended timeframe - М5. The default settings a
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap si basa su un principio fondamentale: ogni coppia di valute ha la propria "personalità", modelli di volatilità e condizioni ottimali di trading. Invece di applicare strategie generiche a tutti i mercati, Full Snap utilizza otto strategie algoritmiche distinte, ciascuna calibrata specificamente per massimizzare l’efficienza della coppia target. Questo Expert Advisor (EA) si concentra su strategie perfettamente adattate, dove ogni algoritmo sfrutta le caratteristiche uniche di ciascuna
Singularity AI System EA
Natalia Rossinskaia
5 (1)
Experts
Singularity AI System: Un approccio razionale al capitale nell'era degli algoritmi Il mercato Forex è sovraccarico di EA che cercano di indovinare il futuro basandosi su indicatori passati. Il mio sistema Singularity AI cambia le regole. Non è un semplice script, ma un ecosistema di trading flessibile per chi cerca stabilità supportata dall'intelligenza. Trasparenza come standard Vi invito a verificare personalmente l'efficacia del mio algoritmo. Non nascondo i numeri e mostro le performance del
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experts
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
MassEffects Multicurrency
Andrey Yaremchuk
Experts
Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Features no use of any indicators Uses averaging with an increased lot Open prices only (an EA that explicitly controls bar opening) Trades Buy and Sell independently. In the EA parameters, you can set Buy, Sell or BuySell (for Hedge accounts) Displays the trade information in the top left corner of the chart Recommendations Timeframe: M1 Leverage 1:500 Rebate to refund part of spread or commission Parameters Pairs - setting the pairs
DoIt Alpha Pulse AI MT5
Diego Arribas Lopez
5 (2)
Experts
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Trading Robot for Forex, Gold EA (XAUUSD) and Crypto Stop watching charts. Start living your life. You didn’t get into trading to be chained to a screen. You got into it for freedom: time freedom, flexibility, and peace of mind. DoIt Alpha Pulse AI is built for traders who want automated execution powered by real AI models, with serious risk controls and transparent live tracking. PRICING & ROADMAP (TRANSPARENT) Early adopters started at 197 USD (Phas
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** è un robot di trading **ottimizzato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5**.   Combina livelli SL/TP dinamici basati sull’ATR, logica di trend tramite RSI, candele Heikin-Ashi e un filtro adattivo di Choppiness. Mantiene **una sola posizione alla volta**, riducendo il rischio e semplificando la gestione del conto. > ️ Nota: l’utilizzo su altri strumenti può produrre risultati imprevisti. **Avvio rapido**   1. Attiva *Algo Trading* in MT5.   2. Apri il grafico **B
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Experts
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
LLM Council Expert Trader
Cedric Olivier Kusiele Some
Experts
LLM Council Expert Trader: AI-Powered Multi-Agent Trading System Revolutionize your trading with LLM Council Expert Trader – the cutting-edge Expert Advisor (EA) that harnesses the power of Large Language Models (LLMs) like Claude, GPT, and Qwen to make intelligent, adaptive trading decisions. Built on Smart Money Concepts (SMC) and Inner Circle Trader (ICT) principles, this EA acts as a "council" of specialized AI agents collaborating to analyze market bias, detect structures, select strategies
Kings ea
Rodrick T Russell
Experts
KINGS EA V2.51 – Advanced Multi-Strategy Expert Advisor KINGS EA V2.51 is a powerful, fully automated trading robot for MetaTrader 5, designed for traders who want flexibility, robust risk management, and advanced strategy options.   It combines trend, breakout, and reversal trading in one easy-to-use package, with extensive customization and safety features Key Features Three Strategies in One:    Trade with Trend, Breakout, or Reversal logic – enable or disable each as you wish. -Flexibl
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Experts
Expert Advisor edizione RTR Momentum Trend Gold Metals plus per MT5. Manuale online rapido Manuale completo in formato PDF e guida all'ottimizzazione (11,3 MB) Imposta file Segnale dal vivo RTR Momentum Trend Expert Advisor   è un sistema di trading sistematico, multi-frame temporale, multi-asset, che segue le tendenze, completamente automatizzato. Ha fantastici risultati di backtest su molte classi di asset tra cui criptovalute, FX, materie prime, indici e azioni. Un sistema davvero sorprendent
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Experts
Rise N Shine: Libera il potere degli algoritmi  Superando di gran lunga le limitazioni dei comuni Expert Advisor (EA), Rise N Shine   è una potente macchina algorítmica meticolosamente progettata per offrire una redditività costante in un'ampia gamma di condizioni di mercato. Sviluppato da un trader quantitativo con un curriculum comprovato (9 anni di gestione di fondi), Rise N Shine sfrutta un algoritmo di trading proprietario supportato da backtesting rigorosi per navigare le complessità del
Focused Trend Breakout Trader
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Experts
Here's a detailed description of your EA, explaining how it works and how best to use it. Overview This Expert Advisor (EA) is designed to trade multiple symbols using a trend-following and momentum-based strategy. It utilizes Williams %R (WPR), Moving Averages (MA), Relative Strength Index (RSI), DeMarker, and ATR to identify optimal trade entries and exits. The EA dynamically calculates lot size based on risk percentage and manages stop-loss (SL) and take-profit (TP) using the ATR (Average Tru
Scalping King Mt5
Jin You Deng
Experts
This is an EA designed for highly liquid instruments. It does not rely on overly complex algorithms, nor does it employ extremely risky strategies like Martingale or grid trading. Instead, it follows short-term trends using an approach that closely mimics human-like logic. ​ Suitable Instruments:​ ​ XAUUSD (Gold) and other highly liquid products ​ Timeframe:​ ​ M1 ​ Minimum Deposit:​ ​ 200 USD ​ Leverage Requirement:​ ​ 1:500 – 1:2000 or unlimited leverage ​ Spread Requirement:​ ​ Low-spread acc
Waterstrider GOLD
Helgie Mogi
Experts
WATERSTRDER ORO Regole di trading: Grafico: H6 Saldo minimo: 1000 Lotto: 0,01 Informazioni su questo EA Waterstrider GOLD sono progettati per il mercato GOLD/XAUUSD. Questa è una strategia di Day Trading con 4 posizioni. no martingala, tutti lo stesso lotto. Posizione di ingresso Basato sull'analisi di D1 con trigger di h6 Grafico. è possibile aprire solo 1 posizione per ogni candela. Se il mercato contro la posizione, nell'ultima posizione (4 posizioni), calcolerà una posizione di copertura con
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (402)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.69 (29)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (111)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (18)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.75 (16)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (499)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****3 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (67)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (9)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (131)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (30)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.77 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una gran
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.67 (27)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.2 (74)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.75 (36)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Altri dall’autore
PriceDirectionIndicator
Dennis Kramer
Indicatori
Price Direction Indicator Il Price Direction Indicator è stato progettato per rispondere in modo oggettivo a una domanda fondamentale: In quale punto si trova attualmente il mercato all’interno della struttura dei prezzi - sottovalutato, neutrale o sopravvalutato? Invece di generare segnali, frecce o marcature soggettive sul grafico, il PDI traduce il comportamento attuale del mercato in una valutazione direzionale chiaramente scalata da 0 a 10 . Il risultato è una lettura calma e riproducibile
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Indicatori
Volume Profile for MetaTrader 5 Price movement alone does not explain where the market is actually traded . What matters is where volume is built and how these areas shift over time. This Volume Profile displays the volume distribution directly on the chart , making it clear which price levels were accepted by the market and where rejection occurred. This allows structurally relevant zones to be identified and integrated into individual decision-making processes. The tool is designed for high pe
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione