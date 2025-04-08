Pdi Xau Protocol
- Experts
- Dennis Kramer
- Versione: 1.41
- Aggiornato: 21 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Pdi Xau Protocol – Expert Advisor sull’Oro per XAUUSD
Pdi Xau Protocol è un Expert Advisor basato su regole per l’oro (XAUUSD), sviluppato esclusivamente per il trading dell’oro.
Questo sistema non è un EA universale multi-mercato né una strategia Forex adattata.
Ogni regola, filtro e modulo di gestione del rischio è stato progettato specificamente per la struttura di mercato, la volatilità e la dinamica di XAUUSD.
L’obiettivo non è un’elevata frequenza di operazioni, ma ingressi di alta qualità.
Trading sull’Oro con Focus sulla Qualità
L’oro non perdona l’overtrading.
Per questo motivo Pdi Xau Protocol opera in modo selettivo e apre posizioni solo quando condizioni di mercato chiaramente definite sono soddisfatte.
-
nessun trading casuale
-
nessuna attività eccessiva
-
nessun ingresso forzato
Il sistema attende pazientemente fasi di mercato strutturate, in cui un ingresso è statisticamente significativo.
Integrazione dell’Indicatore PDI
Un elemento centrale della logica decisionale è l’indicatore PDI sviluppato internamente, che analizza la struttura del mercato e la direzione del prezzo, integrando queste informazioni nel processo di trading.
L’indicatore PDI non viene utilizzato come strumento di segnale a breve termine, ma come filtro di struttura e direzione di livello superiore, consentendo ingressi solo in condizioni di mercato chiaramente definite.
Sviluppato Specificamente per XAUUSD
Il mercato dell’oro differisce in modo significativo dai mercati Forex tradizionali:
-
maggiore volatilità
-
movimenti direzionali più rapidi
-
forti reazioni nelle aree di prezzo chiave
Pdi Xau Protocol non è stato adattato, ma sviluppato da zero per rispecchiare queste caratteristiche specifiche dell’oro (XAUUSD).
Nessuna Strategia Grid o Martingale
Questo sistema non utilizza metodi di trading pericolosi, come:
-
grid trading
-
strategie martingale
-
raddoppio delle posizioni
-
tecniche di recupero basate sul margine
Ogni operazione viene aperta in modo individuale e indipendente, con un rischio predefinito.
Non esiste aumento dei lotti, né media delle perdite, né esposizione incontrollata.
Gestione del Rischio Strutturata
-
dimensione della posizione fissa o percentuale
-
Stop Loss e Take Profit predefiniti
-
una sola posizione alla volta
-
nessuna leva eccessiva
Questo Expert Advisor è progettato per operare all’interno di limiti di rischio stabili, anche in condizioni di mercato volatili.
Prestazioni Attraverso la Disciplina
Pdi Xau Protocol non si basa su un’attività costante. La sua forza risiede in:
-
esecuzione coerente delle regole
-
logica decisionale chiara e trasparente
-
partecipazione selettiva al mercato
-
comportamento controllato nel tempo
Questo sistema è pensato per trader che privilegiano struttura, controllo ed esecuzione basata su regole rispetto alla speranza.
Disponibilità Limitata delle Licenze
Per mantenere qualità ed esclusività, il numero di licenze è intenzionalmente limitato.
-
Attualmente disponibili: 5 licenze
-
Prezzo attuale: 297 USD
-
Prossimo livello di prezzo: 397 USD
-
Prezzo obiettivo pianificato: 1.997 USD
Il prezzo aumenterà gradualmente con lo sviluppo del sistema e la crescita della domanda.
Gli utenti iniziali assicurano il prezzo di ingresso più basso disponibile.
Per Chi è Progettato Questo EA sull’Oro
-
trader focalizzati sull’oro (XAUUSD)
-
utenti che preferiscono la qualità alla quantità
-
trader che evitano consapevolmente sistemi grid e martingale
-
utenti alla ricerca di un Expert Advisor basato su regole e privo di emozioni
Riepilogo
Pdi Xau Protocol non è una scorciatoia.
È un Expert Advisor sull’oro ad alta precisione, sviluppato per un trading controllato, strutturato e selettivo su XAUUSD.
Nessuna logica grid.
Nessuna strategia martingale.
Nessun rischio inutile.
Solo regole chiare, ingressi di alta qualità e disciplina.