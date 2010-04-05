Vdi Algo

VDI Algo — Robot di trading intelligente basato sull’indicatore Volume Decomposition Index (VDI)
VDI Algo è un robot di trading basato sull’analisi dei volumi. Nel codice è integrato un indicatore unico chiamato Volume Decomposition Index (VDI), che calcola il rapporto tra i volumi degli acquirenti e dei venditori per determinare la forza e i movimenti del prezzo. Per aumentare la precisione, i segnali dell’indicatore sono filtrati tramite una media mobile esponenziale (EMA), che permette di eliminare i falsi segnali e di operare nella direzione di una tendenza stabile.

VDI Algo ti consente di impostare una strategia di trading flessibile e affidabile, completamente personalizzabile secondo le tue preferenze. È uno dei pochi robot che non promette milioni da un giorno all’altro, ma punta a un guadagno stabile e realistico — tra il 5% e il 15% al mese. La strategia si basa non sul tentativo di prevedere il movimento del prezzo dell’attivo, ma sull’osservazione della forza di acquirenti e venditori. Non appena una delle parti inizia a dominare, il robot apre una posizione e la mantiene finché la situazione non cambia o viene raggiunto un take profit o (in rari casi) uno stop loss.

Acquistando il robot: puoi scrivermi un messaggio privato e ti invierò una versione del robot con funzionalità più estese (possibilità di utilizzare la linea moltiplicatrice dell’indicatore VDI).
I parametri predefiniti sono ottimizzati per la coppia XAU/USD (oro/dollaro) sul timeframe H1. Tutti gli screenshot mostrati sono presi da questo strumento e timeframe. In realtà non ci sono limiti all’uso. Con l’ottimizzazione puoi scegliere lo strumento finanziario e il timeframe più adatti a te. Nessuna limitazione! Se l’interesse per il robot cresce, inizierò un blog in cui pubblicherò i parametri più adatti per il trading.

L’algoritmo è compatibile con qualsiasi tipo di conto e funziona con qualsiasi broker. Il livello di rischio viene calcolato automaticamente in base al tuo deposito e allo stop loss impostato, permettendoti di configurare la strategia sia in modo conservativo che più aggressivo.

Se hai domande — scrivimi pure in privato, sarò felice di aiutarti.

Parametri di ingresso:

RiskPercent: Percentuale del saldo dedicata a una singola operazione.

StopLoss: Dimensione dello stop loss in punti.

TakeProfit: Dimensione del take profit in punti.

Slippage: Slippage massimo consentito all’apertura/chiusura di una posizione.

periodEMA: Periodo della media mobile esponenziale per il filtro del trend.

periodVDI: Periodo dell’indicatore VDI.

BreakEvenTrigger: Soglia di profitto (in punti) per spostare lo stop loss al punto di pareggio.

Principali funzionalità:

Utilizzo dell’indicatore VDI: analisi dei volumi di mercato per valutare la forza attuale del movimento del prezzo.

Filtraggio dei segnali tramite EMA: consente di operare solo nella direzione di un trend confermato.

Verifica del volume dell’ordine: prima di inviare l’ordine, l’Expert Advisor verifica che il volume sia corretto e conforme ai requisiti del broker (volume minimo, massimo e passo di variazione).

Spostamento automatico dello stop loss al break-even: al raggiungimento di un profitto definito, l’EA protegge la posizione dalle perdite.

Parametri di gestione del rischio personalizzabili: è possibile impostare il rischio in percentuale sul deposito, stop loss, take profit e slippage massimo.

Funziona su qualsiasi strumento e timeframe supportati dal tuo broker.

Messaggi di log dettagliati: informano sulle azioni dell’EA, lo stato degli ordini e la verifica del volume.

Unicità dell’ordine: apre una sola posizione nella direzione del trend di prezzo e volume.

Principio di funzionamento:

L’Expert Advisor legge i valori EMA correnti e precedenti per determinare la direzione del trend.

Ottiene i valori della linea VDI per il periodo impostato.

Se i segnali di VDI ed EMA coincidono, l’EA apre una posizione (BUY o SELL).

Al raggiungimento di un certo profitto, lo stop loss viene spostato al break-even per proteggere la posizione.

Se compaiono segnali contrari, le posizioni aperte vengono chiuse.

Prima di aprire un ordine, viene verificata la correttezza del volume tramite una funzione integrata, per evitare errori dovuti a dimensioni di lotto errate.

Vantaggi dell’utilizzo:

Trading con analisi volumetrica: considera non solo i prezzi, ma anche la dinamica dei volumi, permettendo una migliore valutazione della forza del movimento.

Protezione del capitale: lo spostamento automatico dello stop loss al break-even riduce i rischi.

Configurazione flessibile: permette di adattare l’EA al proprio stile e ai parametri di mercato.

Compatibilità: funziona su tutti gli strumenti disponibili nel tuo terminale.

Riduzione degli errori: la funzione di verifica del volume assicura che gli ordini siano accettati dal broker senza rifiuti.

Come iniziare a usare:

Copia i file dell’Expert Advisor e dell’indicatore VDI nelle cartelle corrispondenti del terminale MetaTrader 4 (Experts e Indicators).

Avvia il terminale e attendi la compilazione e il caricamento.

Applica l’EA sul grafico dello strumento desiderato.

Configura i parametri di ingresso secondo le tue preferenze.

Avvia il trading automatico e monitora i risultati nel registro e sul grafico.


Prodotti consigliati
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Experts
FOREX market is life itself. There is no such thing as a stable life. The same applies to FOREX. It's always about staying within a certain price range, but occasionally, there are significant deviations from that range. Life is no different. During those times, it's important to wait patiently. Eventually, things will return to a stable range. When there is a major deviation from the range, it's an opportunity. You shouldn't miss out on this chance. This robot uses the Envelope indicator to e
FREE
Headbig
Vladislav Filippov
Experts
Headbig - the settings of the advisor program are based on the use of an exclusive trading strategy, which implies closing a deal when a positive progression of profitability of several points is achieved, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening unprofitable deals. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trading. The Expert Advisor encapsulates deals in a sep
Dumangan MT4
Jose Lagayan
5 (4)
Experts
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest  ( MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98640 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan M
FREE
Cashdeal
Vladislav Filippov
Experts
CashDeal- The settings of the advisor program are based on the use of an exclusive trading strategy, which implies closing a deal when a positive progression of profitability of several points is achieved, which gives the buyer the opportunity to minimize the leakage of funds from opening unprofitable deals. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trading. The Expert Advisor encapsulates
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
Alphabet AI è un consulente che opera secondo la strategia di mean reversion, ovvero sfrutta la proprietà naturale dei mercati di tornare ai loro valori medi dopo forti deviazioni. L'algoritmo analizza costantemente il prezzo attuale dell'asset, confrontandolo con i livelli medi calcolati. Quando il prezzo si discosta significativamente dal suo valore medio, il consulente lo interpreta come un segnale d'azione: quando il limite superiore viene superato, apre posizioni corte, aspettandosi un cal
Extreme Breakout EA Lite
Robots4Forex Ltd
3.67 (3)
Experts
The Extreme Breakout EA Lite is a fully automated multi currency Expert Advisor that trades time based breakouts and has various options to improve performance. The Extreme Breakout EA Lite trades using pending orders and has the option to enter using market orders if required. Lite version is limited to 0.01 lots without money management. View More Products - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Monitoring Signals - https://www.mql5.com/en/signals/author/robots4forex?o
FREE
GoodStonks
Vladislav Filippov
Experts
GoodStonks - The settings of the advisor program are based on the use of an exclusive trading strategy, which implies closing a deal when a positive progression of profitability of several points is achieved, which gives the buyer the opportunity to minimize the leakage of funds from opening unprofitable deals. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trading. The Expert Advisor encapsula
Candles Power
Alexander Nikolaev
4.5 (2)
Experts
This adviser analyzes the candles, determines their strength and volume. It trades when there is a high probability of continuing a trend that has formed a little earlier (based on several candles, the number of which is adjustable). Has the ability to use several methods for analyzing the strength of movement by candlelight. Many options are customizable. Input parameters Lots  - lot size; MinProfitForAutoClose - automatic closing of a transaction upon a return signal when the profit in points
FREE
AutoBBbot v1
Ulugbek Sadullaev
Experts
Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника    AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах # NASDAQ_m , # DJI 30_m  и  # SP 500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro . Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника " AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: s
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Moving Speed Scalper
Thi Tra Mi Duong
Experts
Moving Speed Scalper is a trading robot uses Scalping Strategy to find opportunities in the market and execute trades with a high probability of winning. The EA uses moving averages to filter the trend, although this trending strategy is simple it works well. Combine the relative volatility of price cycles to determine the best entry position. EA's strategy always uses Stop Loss to protect the account. The EA is suitable for accounts with small balances. You can refer to the Set Files at commen
Genius Edge
Hideki Nakajima
Experts
Innovative Trading Strategy with Expert Advisor (EA) Developed based on years of expert trading experience, this EA is not just another grid system. Utilizing multi-timeframe analysis with D1 and H1 moving averages, combined with RSI Bollinger Bands, it adeptly captures market trends and identifies prime trading opportunities. This EA chooses safer timing, so the number of trades is significantly less than that of GOLD Edge and GOLD Edge PRO. DD Reduce Function for Assured Risk Management Equip
Bitcoin Smart Buyer
Jamal Dallal
Experts
Bitcoin Smart Buyer expert is a 100 % automated system that only opens buy positions in Bitcoin, it is the result of more than 7 years of experience in the financial markets.  This expert is designed for people with or without trading experience. With its higher profit ratio, this expert is the best solution for losing money and start making real money in financial markets. - Why choosing this expert ? Bitcoin Smart Buyer : * Trade only on Up trend and open only buy positions. * Choose the bes
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Leprechaun Scalper GBPUSD 5 min
Alexey Kapkov
4.5 (8)
Experts
Leprechaun Scalper is a multi - Currency expert Advisor that uses an integrated system of "Recovery" (locking) and balance Recovery. The EA is based on a custom indicator "Elf" which is a trading strategy in itself. The principle of work of the adviser - the Breakdown/Rolling back support levels. In this version, the potential ability to configure parameters for successful trading on any currency pair and time interval has been expanded. Added 2 timers for disabling the expert Advisor when news
Alchemic MT4
Mrs Marta S Garrod
Experts
L'algoritmo di Alchemic non utilizza martingala, griglia o altri sistemi di gestione del denaro rischiosi, si basa sull'analisi delle candele. Alchemic analizza diversi intervalli di tempo e determina la direzione del prezzo dominante per entrare/uscire dal mercato. Ogni operazione dell'EA è accompagnata da ordini Stop Loss e Take Profit. La dimensione di Stop Loss e Take Profit è determinata dalla volatilità del mercato. L'EA può scambiare il volume specificato o selezionarlo dinamicamente per
Stable Investment EA2
Denis Messias Rodrigues Dos Santos
Experts
•IL NOSTRO EA È ALL'AVANGUARDIA, ESEGUENDO OPERAZIONI A LIVELLI DI SUPPORTO E RESISTENZA, DOVE SI TROVANO I GRANDI ATTORI. •UTILIZZIAMO INDICATORI COME: BOLLINGER BANDS, RSI, ATR, DOMANDA E OFFERTA, TRA GLI ALTRI, COME FILTRI. •È UN EA INCENTRATO SUL REDDITO STABILE, SENZA PASSARE ATTRAVERSO TROPPI RISCHI. RACCOMANDAZIONI: •COPPIA: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD •TEMPO DI GRAFICO: M15 •DEPOSITO CONSIGLIATO: 1000USD •LEVA FINANZIARIA: 1:200 O SUPERIORE •LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UNA GARANZI
Circinus MT4
Kulanan Chavalparit
Experts
Circinus 2021  is a versatile algorithm which can use wide range of deposit. Suitable for EURUSD pair. Backtesting showed more than 220% profits in 12 months for initial deposit 100 USD and initial Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting showed more than 140% profits in 12 months for initial deposit 1,000 USD and initial Lot 0.1 (TP_money =10) Backtesting showed more than  140% profits  in 12 months for  initial deposit 10,000 USD  and  initial Lot 1.0 (TP_money =100) Circinus 2021 is combination of
Facevalue
Vladislav Filippov
Experts
Facevalue - the settings of the advisor program are based on the use of an exclusive trading strategy, which implies closing a deal when a positive progression of profitability of several points is achieved, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening unprofitable deals. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trading. The Expert Advisor encapsulates deals in a s
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Experts
Alpha Flow EA: Porta il tuo trading a nuovi livelli Alpha Flow EA   è un consulente di trading all'avanguardia progettato per trasformare la tua esperienza di trading grazie a una precisione strategica, un'eccellente adattabilità e metodi avanzati di analisi del mercato. Sviluppato con algoritmi di trading proprietari e approfondimenti dettagliati sul mercato,   Alpha Flow EA   offre prestazioni eccezionali in diversi ambienti di trading, aiutandoti a rimanere sempre un passo avanti rispetto all
Pico Scalper
Catalin Zachiu
1 (1)
Experts
Pico Scalper è un consulente esperto che utilizza valori di prezzo di supporto e resistenza personalizzabili per aprire nuove negoziazioni. I livelli di supporto e resistenza possono essere personalizzati selezionando il numero di candele (parametro "Livello") da cui l'esperto ottiene i valori di prezzo più alti e più bassi. I valori più alti e più bassi del prezzo vengono disegnati dall'esperto sul grafico come linee blu e rosse e questi livelli cambiano quando l'indicatore stocastico lo detta
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
Capitalrecover
Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicatori
MACD Dashboard Panel   This indicator helps you to scan symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend according to MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period Exponential Moving Average (EMA) from the 12-period EMA. The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called
FREE
Hybrid EA
Benjamin Allip
Experts
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple asset classes. Whether y
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Calculated trend indicator, can be used with an optimal risk to profit ratio, shows successful signals. Uses two options for settings. Shows favorable moments for entering the market with arrows. The probability of a successful trend is not very bad! The indicator can be used both for pipsing on small periods, and for long-term trading. The indicator does not redraw and does not lag. It works on all currency pairs and on all timeframes.
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Go Long Hedge
Jermaine Wedderburn
Experts
https://youtu.be/Z80jgxFsCdM Product Name: GoLongHedge EA Tagline: "Automated Trading Mastery: Harnessing Mean Reversion, Range, and Trend for Consistent Profits" Description: Introducing GoLongHedge EA, a cutting-edge Expert Advisor that revolutionizes automated trading. This sophisticated algorithm combines the strengths of mean reversion, range markets, and trend following to deliver consistent profits with minimal manual intervention. Key Features: 1. Advanced Algorithm: Proprietary lo
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
HighScalpel
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Introducing the HighScalpel scalping system. It is enough to optimize once, for example, per month. After that, he shows excellent results on the forward period (several times larger), which can be seen in the screenshots. Be attentive to the spread indicators of your broker! The higher the spread, the less often the market entries. If the spread is above 20 pips, then the number of inputs falls by two orders of magnitude. It is ideal to use a broker with a floating spread of 6 pips. Such bro
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Scalping Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.05 (22)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .  This robot is perfect for traders who prefer the   scalping method   and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking fo
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Experts
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4 è un Expert Advisor (EA) semplice ed efficiente per il trading dell'oro sulla piattaforma Meta Trader 4. Utilizzando reti neurali, questo EA è progettato per lo scalping nel mercato dell'oro (XAU/USD). La strategia principale di AI Golden Jet Fighter GTX si concentra sull'identificazione di piccole fluttuazioni di prezzo e sull'apertura di posizioni per catturare profitti in brevi intervalli di tempo. L'EA analizza le condizioni di mercato in tempo reale ed ese
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Sistema di breakout a griglia e adattivo Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità. Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva. Punti di forza principali IVB Breakout Engine:   rileva raffiche d
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Experts
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Reaper King
Frank Paetsch
Experts
Sintesi Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza. Italiano Completamente automatico (0–2 input) Niente set-file · Non ottimizzare Adattivo al regime (ATR/spread) Punti forti Auto-ottimizzazione per timeframe : Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo Bias del
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Altri dall’autore
Volume Decomposition Index
Andrei Muzov
Indicatori
Indice di Decomposizione del Volume (VDI) Il VDI è un indicatore proprietario di analisi del volume, sviluppato per identificare la forza e la direzione del movimento del prezzo basandosi sulla decomposizione del volume in attività di acquisto e vendita. L’indicatore visualizza il rapporto tra acquisti e vendite proiettando i dati di prezzo delle candele sul loro volume, permettendo al trader di ottenere una visione più completa della dinamica di mercato — ovvero quanto volume è stato generato d
FREE
Pearson Indicator Correlator
Andrei Muzov
Indicatori
Pearson Indicator Correlator è un indicatore statistico personalizzato che calcola il coefficiente di correlazione di Pearson tra la media mobile esponenziale (EMA) e qualsiasi altro indicatore da te scelto, standard o personalizzato. L’indicatore aiuta a filtrare segnali falsi, rilevare la coerenza del movimento e individuare divergenze tra il trend e le linee di segnale. Viene utilizzato per: filtrare i segnali di altri indicatori, analizzare la coerenza dei movimenti, individuare divergenze t
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione