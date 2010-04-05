VDI Algo — Robot di trading intelligente basato sull’indicatore Volume Decomposition Index (VDI)

VDI Algo è un robot di trading basato sull’analisi dei volumi. Nel codice è integrato un indicatore unico chiamato Volume Decomposition Index (VDI), che calcola il rapporto tra i volumi degli acquirenti e dei venditori per determinare la forza e i movimenti del prezzo. Per aumentare la precisione, i segnali dell’indicatore sono filtrati tramite una media mobile esponenziale (EMA), che permette di eliminare i falsi segnali e di operare nella direzione di una tendenza stabile.

VDI Algo ti consente di impostare una strategia di trading flessibile e affidabile, completamente personalizzabile secondo le tue preferenze. È uno dei pochi robot che non promette milioni da un giorno all’altro, ma punta a un guadagno stabile e realistico — tra il 5% e il 15% al mese. La strategia si basa non sul tentativo di prevedere il movimento del prezzo dell’attivo, ma sull’osservazione della forza di acquirenti e venditori. Non appena una delle parti inizia a dominare, il robot apre una posizione e la mantiene finché la situazione non cambia o viene raggiunto un take profit o (in rari casi) uno stop loss.

Acquistando il robot: puoi scrivermi un messaggio privato e ti invierò una versione del robot con funzionalità più estese (possibilità di utilizzare la linea moltiplicatrice dell’indicatore VDI).

I parametri predefiniti sono ottimizzati per la coppia XAU/USD (oro/dollaro) sul timeframe H1. Tutti gli screenshot mostrati sono presi da questo strumento e timeframe. In realtà non ci sono limiti all’uso. Con l’ottimizzazione puoi scegliere lo strumento finanziario e il timeframe più adatti a te. Nessuna limitazione! Se l’interesse per il robot cresce, inizierò un blog in cui pubblicherò i parametri più adatti per il trading.

L’algoritmo è compatibile con qualsiasi tipo di conto e funziona con qualsiasi broker. Il livello di rischio viene calcolato automaticamente in base al tuo deposito e allo stop loss impostato, permettendoti di configurare la strategia sia in modo conservativo che più aggressivo.

Se hai domande — scrivimi pure in privato, sarò felice di aiutarti.

Parametri di ingresso:

RiskPercent: Percentuale del saldo dedicata a una singola operazione.

StopLoss: Dimensione dello stop loss in punti.

TakeProfit: Dimensione del take profit in punti.

Slippage: Slippage massimo consentito all’apertura/chiusura di una posizione.

periodEMA: Periodo della media mobile esponenziale per il filtro del trend.

periodVDI: Periodo dell’indicatore VDI.

BreakEvenTrigger: Soglia di profitto (in punti) per spostare lo stop loss al punto di pareggio.

Principali funzionalità:

Utilizzo dell’indicatore VDI: analisi dei volumi di mercato per valutare la forza attuale del movimento del prezzo.

Filtraggio dei segnali tramite EMA: consente di operare solo nella direzione di un trend confermato.

Verifica del volume dell’ordine: prima di inviare l’ordine, l’Expert Advisor verifica che il volume sia corretto e conforme ai requisiti del broker (volume minimo, massimo e passo di variazione).

Spostamento automatico dello stop loss al break-even: al raggiungimento di un profitto definito, l’EA protegge la posizione dalle perdite.

Parametri di gestione del rischio personalizzabili: è possibile impostare il rischio in percentuale sul deposito, stop loss, take profit e slippage massimo.

Funziona su qualsiasi strumento e timeframe supportati dal tuo broker.

Messaggi di log dettagliati: informano sulle azioni dell’EA, lo stato degli ordini e la verifica del volume.

Unicità dell’ordine: apre una sola posizione nella direzione del trend di prezzo e volume.

Principio di funzionamento:

L’Expert Advisor legge i valori EMA correnti e precedenti per determinare la direzione del trend.

Ottiene i valori della linea VDI per il periodo impostato.

Se i segnali di VDI ed EMA coincidono, l’EA apre una posizione (BUY o SELL).

Al raggiungimento di un certo profitto, lo stop loss viene spostato al break-even per proteggere la posizione.

Se compaiono segnali contrari, le posizioni aperte vengono chiuse.

Prima di aprire un ordine, viene verificata la correttezza del volume tramite una funzione integrata, per evitare errori dovuti a dimensioni di lotto errate.

Vantaggi dell’utilizzo:

Trading con analisi volumetrica: considera non solo i prezzi, ma anche la dinamica dei volumi, permettendo una migliore valutazione della forza del movimento.

Protezione del capitale: lo spostamento automatico dello stop loss al break-even riduce i rischi.

Configurazione flessibile: permette di adattare l’EA al proprio stile e ai parametri di mercato.

Compatibilità: funziona su tutti gli strumenti disponibili nel tuo terminale.

Riduzione degli errori: la funzione di verifica del volume assicura che gli ordini siano accettati dal broker senza rifiuti.

Come iniziare a usare:

Copia i file dell’Expert Advisor e dell’indicatore VDI nelle cartelle corrispondenti del terminale MetaTrader 4 (Experts e Indicators).

Avvia il terminale e attendi la compilazione e il caricamento.

Applica l’EA sul grafico dello strumento desiderato.

Configura i parametri di ingresso secondo le tue preferenze.

Avvia il trading automatico e monitora i risultati nel registro e sul grafico.