Ferret AI MT5

Nouvelle génération d'algorithmes de trading !

Ferret AI est un modèle révolutionnaire reposant sur une architecture d'analyse des marchés financiers fondamentalement nouvelle. Il ne s'agit pas d'une simple évolution, mais d'un véritable bond en avant dans l'évolution de votre portefeuille de trading. Ferret AI déniche les meilleures affaires du marché !





Principes fondamentaux de fonctionnement



Ferret AI repose sur un système de prise de décision à trois niveaux :

Noyau analytique : Un module d'analyse approfondie du bruit du marché et de la volatilité réelle qui filtre les faux mouvements. Synthèse du signal : Procédure de synthèse des signaux de trading basée sur des modèles identifiés, excluant la composante émotionnelle. Protocole d'exécution : Un moteur de gestion des transactions optimisé qui garantit une vitesse de réponse maximale et un glissement minimal.

Toutes les opérations sont effectuées de manière autonome, sans intervention de l'utilisateur.





garanties de sécurité des comptes de trading



L'architecture de Ferret AI est conçue dès le départ avec la préservation du capital comme priorité absolue. L'algorithme n'utilise pas et n'utilisera jamais de martingale, de moyenne de position ni de verrouillage. La gestion des risques est assurée par un système de calcul adaptatif de la taille des positions ou par un lot fixe. La compatibilité avec tous les types de comptes et plateformes de courtage est garantie.





Principaux avantages technologiques



Architecture algorithmique fondamentalement nouvelle.

L'intégralité du cycle de trading – de l'analyse à l'exécution – est entièrement automatisée.

Techniques avancées de filtrage du bruit de marché pour améliorer la précision des entrées.

Code hautement optimisé pour un fonctionnement stable dans des conditions de forte volatilité des marchés.

Procédure d'installation et de configuration intuitive et clé en main.





Configuration recommandée pour l'exécution



Instruments de trading : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

Période de travail : M15.

Types de comptes : ECN, Spread brut.

Dépôt minimum : à partir de 100 USD.

Écart acceptable : jusqu’à 20 pips.





procédure de déploiement du système

Pour activer Ferret AI , ouvrez six graphiques de trading pour les paires de devises spécifiées sur l'unité de temps M15. Placez le conseiller expert (EA) sur chaque graphique. Tous les paramètres seront appliqués automatiquement et le système sera prêt à trader.

Public cible de la solution

Ferret AI a été conçu pour les traders en quête d'une solution de trading automatisé fondamentalement nouvelle et plus performante, après avoir acquis une certaine expérience des méthodes traditionnelles. Ce produit s'adresse à ceux qui privilégient l'excellence technologique, la sécurité et qui aspirent à maximiser la rentabilité de leurs projets.

Résultats de validation du modèle

L'algorithme a fait l'objet de tests approfondis sur des données historiques à long terme et a été validé avec succès en conditions réelles de marché. Les statistiques démontrent la robustesse du modèle et un profil de risque maîtrisé.

Assistance technique et développement

Je surveille en permanence les performances de l'algorithme et publie régulièrement des mises à jour afin de maintenir son efficacité optimale dans les conditions actuelles du marché. Tous les propriétaires de produits bénéficient d'un accès gratuit aux mises à jour.





Le slogan de ce produit