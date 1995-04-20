Smart Bollinger Bands MT4

製品名

Smart Bollinger Bands (MT4) – SmartView シリーズ

短い説明

MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Bollinger Bands インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。

概要

SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。

以前は利用できなかった独自の機能

SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します：

  • ダブルクリックで設定を開く：インジケーターリストを検索する代わりに、パネル上のインジケーター名をダブルクリックして設定ウィンドウを直接開きます。
  • インジケーターの非表示と表示：インジケーターリストから削除して再追加する必要なく、ワンクリックでインジケーターを非表示または表示できます。
  • インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示：サブウィンドウでは、インジケーターウィンドウを最大化してチャート全体のサイズで表示し、他のウィンドウを一時的に非表示にできます。
  • サブウィンドウの折りたたみと展開：サブウィンドウを折りたたんで高さを減らし、画面スペースを節約し、必要に応じて完全なサイズに戻して展開できます。
  • サブウィンドウの再配置：サブウィンドウを上下に移動して、好みに応じて再配置できます。

入力

標準的な Bollinger Bands パラメータ（期間、偏差、適用価格）に加え、色・太さ（従来の上限を超える値を含む）・ラインスタイルなどの視覚設定を、使いやすいメインタブにまとめています。

用途

SmartView シリーズは、以下のトレーダーに適しています：

  • 複数のインジケーターを同時に使用し、クリーンで整理されたインターフェースを望む
  • リストを検索せずにインジケーター設定に迅速にアクセスする必要がある
  • 分析中にインジケーターを迅速に非表示/表示したいが、削除したくない
  • サブウィンドウとその再配置の効果的な管理が必要
  • 戦略テスト中にインジケーター値を迅速に監視したい

互換性

MetaTrader 4 (MT4) プラットフォームで動作し、すべての金融ペアと資産、および最も一般的な時間枠をサポートします。日常の取引環境で快適で迅速なユーザー体験を提供するように設計されています。

注記

  • 包括的でスムーズな取引体験のために、利用可能な無料の Smart インジケーターパッケージをこちらからダウンロードすることをお勧めします。
  • 一定期間お使いいただいた後に評価やレビューを残していただけると、今後の改善や新機能追加の大きなヒントになります。
  • SmartView スタイルが気に入り、カスタムインジケーターのアイデアがある場合、または現在のインジケーターに特化した開発が必要な場合、私たちはあなたのニーズを議論し、あなたのアイデアを取引環境内の実用的なツールに変換する準備ができています。
おすすめのプロダクト
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
インディケータ
デイリートレンドスカルパー（DTS） このインジケーターはRPTradeProSolutionsシステムの一部です。 DTSは、プライスアクション、ダイナミックサポート、レジスタンスを使用した毎日のトレンドインジケーターです。 誰でも使用できるように設計されており、トレーディングの初心者でも使用できます。 決して塗り直さないでください。 表示は近いものから近いものへと示されます。 単独で使用するように設計されているため、他のインジケーターは必要ありません。 一日の初めにトレンドと潜在的なテイクプロフィットを提供します。 どのように機能しますか DTSは、価格アクションと動的なサポートおよびレジスタンスを組み合わせたブレイクアウト戦略を使用しています。 夜のトレンドとボラティリティが分析され、翌日に使用されます。 この分析から、ブレイクアウト制限（青と濃いオレンジの線）とTakeProfitが決定されます 履歴データのおかげで、戦略と設定の「成功」を即座に確認できます。 履歴部分では、戦略に「穴」があるかどうかをすぐに確認し、最終的にはより適切な別のタイムフレームまたはシンボルを
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Ultimate Trade Closer
Ebenezer Sochima Charles
ユーティリティ
Ultimate Trade Closer for MT4 – Efficient Multi-Symbol Trade Management Overview: The Ultimate Trade Closer for MT4 is a powerful and user-friendlytrade management system designed to help traders quickly close multiple trades with just one click. Whether you need to close all trades on a specific symbol or across all traded symbols, this script ensures seamless execution, saving you time and effort. Key Features: Close Trades Instantly – Shut down all open positions on a single symbo
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
インディケータ
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
インディケータ
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
インディケータ
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
Basic Support and Resistance インジケータは、テクニカル分析を強化するために必要なソリューションです。このインジケータを使用すると、チャートにサポートレベルとレジスタンスレベルを投影できます/ mt5バージョン 機能 フィボナッチレベルの統合： サポートと抵抗レベルとともにフィボナッチレベルを表示するオプションを使用すると、私たちの指標は市場行動と逆転領域の可能性についてさらに深い洞察を提供します。 パフォーマンスの最適化： 各バーの開口部のみで拡張ラインを更新するオプションを使用すると、インジケータは、サポートレベルと抵抗レベルの精度を犠牲にすることなく最適なパフォーマンスを保証します。 入力 メイン設定 Timeframe:  この入力を通じて、より高い時間枠のサポートラインとレジスタンスラインをチャート上に表示することを選択できます。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  この入力を使用して、サポートと抵抗の強度を決定できます。数が高いほど、サポート/抵抗がより強くなります。 Price m
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Probability
Leonid Basis
インディケータ
Probability deals with the likelihood of an event happening.   Forex   probability indicates a possibility at a specific time. This is because the forex market is highly volatile, and predicting future events affecting it is impossible. This indicator will show a positive number above the current High or negative number under the current Low as a probability of the trend. Higher time frames usually show a higher probability, even more then 100%.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
インディケータ
フィボナッチリトレースと拡張ラインツール DiNapoliポイント取引方法とゴールデンセクション取引を使用するトレーダーにとって理想的なMT4プラットフォームのフィボナッチリトレースと拡張ラインツール 主な特長： あなたはフィボナッチリトレースメントの複数のセットを直接描くことができ、重要なリターンポイント間の関係は一目瞭然です。 2.フィボナッチ拡張を描画することができます。 3.フィボナッチフォールドバックとラインの延長は、簡単な観察と数値表示のために左右に動かすことができます。 4.チャートは非常に爽やかな 5.数字キーでサイクルを切り替えることができます。 ファンクションキー： 1。 [戻るを押す、要求に応じて描画する、最大8つのグループにする 2。拡張]を描くには[押す] 3。 \を押すと、現在のサイクルの下にあるすべての拡張機能と折り畳みが削除されます 4。フォールドバックを移動して削除して展開する （1）最初のフォールドバックセットのF5行をクリックします。 一度クリックすると（黄色に変わります）、キーボードのDeleteキーを押すと、フォーカ
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
インディケータ
指定した時間枠の高値と安値に基づいて、自動的にフィボナッチレベルをプロットします 複数のバー   を結合できます：例えば、10日間の高値と安値に基づいてフィボナッチを取得できます 私の   #1   ツール : 66以上の機能、このインジケーターを含む  |   ご質問はこちら  まで  |    MT5版 潜在的な反転レベルを確認するのに役立ちます； フィボナッチレベルで形成されるパターンはより強力になる傾向があります； 手動で   プロットする   時間を   大幅に   削減 ； 設定： 基準となる高値と安値を計算する時間枠 基準価格を計算する期間の数 現在（フローティング）のバーを含める/除外する 各レベルはカスタマイズ可能、または無効化可能（0に設定でオフ） レベルグループ全体を無効にすることも可能：メイン、上方拡張、下方拡張を個別に ラインの色、スタイル、太さ  レベルの価格を有効/無効にできます
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
インディケータ
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
インディケータ
Forex Gump Trendは、トレンドの方向を非常に効果的に決定するための普遍的な指標です。トレンドを正しく特定すれば、これは取引成功の95％です。これは、価格変動の方向に取引を開始し、その恩恵を受けることができるためです。 Forex Gump Trendインジケーターは、効率の高いトレーダーが現在のトレンドの方向とトレンドの反転ポイントを判断するのに役立ちます。トレンドの方向はチャート上で色付きの線で示され、トレンド反転ポイントは矢印で示されます。インジケーターには多くの設定があり、ほぼすべての時間枠とすべての通貨ペアで使用できます。 外国為替ガンプトレンドと取引する方法は？ 取引戦略は、トレーダーの取引スタイルと彼が働く通貨ペアに依存します。しかし、グローバルに言えば、この指標を使用した取引戦略は、常にトレンドの方向に注文を開くことに基づいています。インジケーターは色付きの線でトレンドを示します。したがって、インジケーターが青い線を引いたときに買い取引を開き、インジケーターが赤い線を引いたときに売り取引を開きます。トレーダーの大多数がスキャルピング戦略を使用して取引
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
インディケータ
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
インディケータ
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
エキスパート
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
インディケータ
プロトレーダーおよび評価型アカウント（Prop）向けリスク管理・制限監視インジケーター 本ツールは、リスク管理と各種リミットに関する情報をチャート上に表示するのみで、より集中した意思決定をサポートします。インジケーターはポジションの新規/決済/変更を行わず、エキスパートアドバイザー（EA）と干渉しません. 機能 日次および累計ドローダウンの監視 残高（Balance）または有効証拠金（Equity）を基準に日次/累計DDを計算・表示（設定可能）。 設定したリミットまでの残り割合を表示。 チャート上のクリーンでプロフェッショナルなパネル サマリー表：Balance、Equity、現在のP/L、日次/累計DD、アラート閾値。 判断に集中できる読みやすいUI。 リスクに基づくポジションサイズ パーセンテージ/固定金額のリスクと設定したストップロスに基づき概算ロットを算出。 R:R（リスクリワード）比とエントリー、SL、TPをチャートに表示。 アラートと通知 日次/累計DDの閾値に近づいた際にアラート（閾値は設定可能）。 価格がSL/TPに到達、またはその他の定義済みイベント発生時に通知。
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
インディケータ
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
インディケータ
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator ウルフウェーブを発見しよう - あなたの究極の取引ツール！ どんな時間軸でも簡単にウルフウェーブを見つけるための強力なツールを探していますか？もう探す必要はありません！私たちのウルフウェーブインジケーターは、その仕事を簡単にこなします。なぜこのインジケーターがあなたにぴったりか、以下でご紹介します。 主な特徴： 自動検出： ウルフウェーブインジケーターは、複雑なアルゴリズムを使用して、チャート上のキーポイントを自動的に見つけ、対応するラインを描画します。手動でパターンを探す手間が不要です。 使いやすさ： このインジケーターはシンプルなデザインで、経験豊富なトレーダーからウルフウェーブ初心者まで、誰でも簡単に利用できます。 高精度： 数多くのウルフウェーブインジケーターの中で、当社のものは完璧さの
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
インディケータ
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
ユーティリティ
クリック・トレード・マネージャーは、これまでで最高の製品です! ビギナーからプロップファームのトレーダーまで、最高のソリューションです。 FTMO/MFFプロップファームまたは個人口座をドローダウン限界突破から保護します。EAは自動的にすべての取引を終了させるので、ドローダウンの限界に達することはありません。 ドローダウンリミットを超える可能性がある取引は警告されます。 利益目標が達成されると、自動的に取引を終了します。 ブローカーからマジックナンバーを隠すように設定することができます。 1クリックでリスクを計算し、SLとTPで取引を行うことができます。 ストップとリミットオーダーを1クリックで発注 1クリックで各取引に異なるSLとTPで複数のFibレベルの取引を設定。 パーシャルを取る、SLをBEに移動、すべてのオープントレードをクローズ、すべての保留中のオーダーをキーボード上のキーを押すだけで削除。 あらかじめ設定された時間にすべてのトレードをクローズします。 テレグラムに全トレードのアラートを送信します。 高度にカスタマイズ可能 - あなたの取引スタイルに最も適した設定を選択
Strike Forex
Yaroslav Varankin
インディケータ
the indicator is designed for trading in financial markets for scalping, pipsing the tool uses support and maintenance levels in its algorithm own strategy and unique development signals up arrow buy down arrow sale recommended for use on timeframes up to 15 m you can trade from signal to signal pay attention to the transaction no more than 2% of the deposit.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Robi Auto
Yvan Musatov
エキスパート
Robi Auto Expert Advisor works using sharp tick movements. It goes through the entire history and all currency pairs with one single setting. The more latency your broker has in the amount of the Internet channel, the higher you need to set stop loss, take profit and trailing stop so that the server can process them at the desired price and the lower the trading frequency will be. The uniqueness of the Expert Advisor is that it can be run on any hourly period, on any currency pair and on the se
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
インディケータ
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
インディケータ
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Night ghost
Dmitriy Kashevich
インディケータ
ナイト ゴースト - バイナリ オプションの矢印インジケーター。 これからのあなたの頼もしいアシスタントです！ 11 - チャートの再描画なし - すべての通貨ペアで大活躍！ -インジケータの精度は最大 90% (特に夜間) ・長時間の設定不要（バイナリーオプションに最適な設定） - 信号が遅れない - 現在のローソク足でのシグナルの出現 ・M1期にピッタリ(No More!) ・目に優しいキャンドルカラー（赤・青） -インストールされたアラート それを扱う： - 青い矢印は信号アップを示します -赤い下向き矢印 M1 以上のインジケーターをチャートに配置しないでください. シグナルの精度が低下します! インジケーターのスクリーンショットとビデオを見る
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
インディケータ
SHOGUN Trade 【発売記念】今だけ「特別価格」で解禁！ 大型アップデートを記念して、現在「期間限定セール」を実施中です。この強力な武器を最安値で手に入れられるのは今だけ。通常価格に戻ってしまう前に、このチャンスを確実に掴んでください。 ～チャート監視の「完全自動化」。たった1枚で、全市場を攻略せよ～ まだ、チャート監視で消耗しているのですか？ 「チャンスを待つ」のは、もう人間の仕事ではありません。 複数モニターを行ったり来たり… 目を離した隙にトレンド発生… 後から消えるサインに翻弄される… そんな**「アナログで非効率なトレード」**は今日で卒業です。 SHOGUN Trade は、あなたの代わりに24時間365日、全通貨ペアの動向を監視し続ける「自動追尾スキャンシステム」。 あなたがすべきことは、アラートが鳴った時にチャートを開き、**「優位性の高い局面」**でエントリーボタンを押すだけ。それ以外の時間は、人生を楽しむために使ってください。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
インディケータ
これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
インディケータ
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
作者のその他のプロダクト
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) 短い説明 MT4向け二色ZigZag。単一ライン色の制限を解決し、各バーの値と方向をEAが読み取れるバッファを提供します。 概要 既存のZigZagを上昇/下降の二本線として色分け表示し、構造把握を容易に。バー毎の値がEA/他インジで利用可能。 主な機能 二色レッグ；EAバッファ ZigZag Up 、 ZigZag Down 、 ZigZag Per Bar ；ネイティブ挙動；軽量描画；全銘柄/全時間足。 入力 ZigZag の基本入力: Depth, Deviation, Backstep；加えて上昇/下降レッグの色設定。 バッファ 標準のZigZagバッファと追加のバー毎バッファを含みます： ZigZag Up ； ZigZag Down ； ZigZag Per Bar 。 用途 構造/スイングの迅速な把握；EAへのバー毎値/方向供給；直近高安に沿ったリスク管理。 互換性 MT4のみ；すべての銘柄と時間足に対応。
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
ユーティリティ
エクストラ タイム バー / Extra Time Scale Bar MT4 version は、チャートにパーソナライズされたタイム バーを追加できるようにすることで、取引を強化するために設計されたツールです。 このツールを使用すると、サーバー時間だけに制限されなくなり、現地時間、グリニッジ標準時など、任意のタイム ゾーンをチャートに設定して表示できます。 エクストラ タイム バーの機能: 1. タイム ゾーンのカスタマイズ: 取引のニーズに合ったタイム ゾーンを選択し、チャートに直接表示して精度を高めます。 2. デュアル タイム トラッキング: 同じチャートで 2 つの異なる時間設定を使用して市場の動きを簡単に監視し、より詳細な分析を可能にします。 3. 柔軟な調整: マウスの中央ホイール ボタンを押してドラッグすると、サーバー時間で特定のキャンドル時間を表示できます。 4. さまざまなディスプレイでスムーズに動作し、互換性があります: このツールは、さまざまな画面解像度とスケール レベルでスムーズに動作するように設計されています。 5. 表示オプション: 「マ
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Moving Averages (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Moving Averages インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Parabolic SAR (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Parabolic SAR インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart ZigZag (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する ZigZag インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
ユーティリティ
エクストラ タイム バー / Extra Time Scale Bar MT5 version は、チャートにパーソナライズされたタイム バーを追加できるようにすることで、取引を強化するために設計されたツールです。 このツールを使用すると、サーバー時間だけに制限されなくなり、現地時間、グリニッジ標準時など、任意のタイム ゾーンをチャートに設定して表示できます。 エクストラ タイム バーの機能: 1. タイム ゾーンのカスタマイズ: 取引のニーズに合ったタイム ゾーンを選択し、チャートに直接表示して精度を高めます。 2. デュアル タイム トラッキング: 同じチャートで 2 つの異なる時間設定を使用して市場の動きを簡単に監視し、より詳細な分析を可能にします。 3. 柔軟な調整: マウスの中央ホイール ボタンを押してドラッグすると、サーバー時間で特定のキャンドル時間を表示できます。 4. さまざまなディスプレイでスムーズに動作し、互換性があります: このツールは、さまざまな画面解像度とスケール レベルでスムーズに動作するように設計されています。 5. 表示オプション: 「マ
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 12種類のカスタム移動平均タイプ、スマートアラートシステム、2色のトレンドライン、チャート上に統合されたSmartViewコントロールパネルを備えたSmart Moving Averageのプロフェッショナル高度版。プロフェッショナルなパワーと高性能を、使いやすさとスマートなインターフェースと組み合わせています。 概要 Smart Moving Average PROは無料版からの包括的なアップグレードで、4つの標準タイプに加えて、8つの追加の高度な移動平均タイプ（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）を提供します。インスタント通知とクローズベースの通知をサポートするプロフェッショナルなアラートシステム、MAの傾きに基づいて自動的に変化する2色のライン、8つの価格ソースオプションを備えています。これらすべてが、チャート上で迅速な管理と直接的な値の表示を提供するSmartViewパネルと組み合わされています。 主な機能 12種類の
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart ZigZag Pro (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 ZigZag インジケーターのプロフェッショナル版。チャート上の Smart コントロールパネル、高度な分析ツール、動的なサポート/レジスタンスレベル、自動取引シグナル、パターン認識、波動統計、すべての要素の包括的なカスタマイズ機能を備えています。無料版は Pro 版と SmartView パネル機能を共有しています。 概要 Smart ZigZag Pro は Smart ZigZag インジケーターのプロフェッショナル版で、より深い市場洞察を必要とする本格的なトレーダー向けに高度な分析ツールと強化された可視化機能を提供します。インジケーターにはチャートに埋め込まれた Smart コントロールパネルが含まれており、現在の値と主要な情報を表示し、20 のデータバッファが高度な分析と Expert Advisor 統合のための包括的なデータを提供します。 主な機能 チャート上の Smart コントロールパネル（無料版でも利用可能）。 高度なサポート/レジスタンスレベル – 確認済みレベルとブ
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Williams' %R (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Williams' %R インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供しま
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Stochastic (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Stochastic インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダ
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart RSI (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する RSI インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を開く：
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart OsMA (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する OsMA インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を開く
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Momentum (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Momentum インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリ
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart MACD (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する MACD インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を開く
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Ichimoku (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Ichimoku インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリ
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Heiken Ashi (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Heiken Ashi インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します：
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Fractals (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Fractals インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリ
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart CCI (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する CCI インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を開く：
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Bulls (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Bulls インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart Bears (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する Bears インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信