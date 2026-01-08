Smart Bollinger Bands MT4

Produkttitel

Smart Bollinger Bands (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie

Kurzbeschreibung

Ein Bollinger Bands-Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie.

Überblick

Die SmartView-Serie bietet eine einzigartige und unverwechselbare Benutzererfahrung für Indikatoren auf der MetaTrader-Plattform durch innovative Funktionen, die die Indikatorverwaltung schneller und einfacher machen. Jeder Indikator ist mit einem intelligenten Steuerpanel im Chart ausgestattet, das wesentliche Informationen anzeigt und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet.

Einzigartige Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren

Die SmartView-Serie bietet erweiterte Funktionen, die die Arbeit mit Indikatoren einfacher und schneller machen:

  • Einstellungen per Doppelklick öffnen: Anstatt in der Indikatorliste zu suchen, doppelklicken Sie auf den Indikatornamen im Panel, um das Einstellungsfenster direkt zu öffnen.
  • Indikatoren ausblenden und anzeigen: Blenden Sie Indikatoren mit einem Klick aus und ein, ohne sie aus der Indikatorliste löschen und erneut hinzufügen zu müssen.
  • Indikatorfenster in voller Chartgröße anzeigen: In Unterfenstern können Sie das Indikatorfenster maximieren, um es in voller Chartgröße anzuzeigen und andere Fenster vorübergehend auszublenden.
  • Unterfenster minimieren und erweitern: Minimieren Sie Unterfenster, um ihre Höhe zu reduzieren und Bildschirmplatz zu sparen, und erweitern Sie sie dann bei Bedarf wieder auf volle Größe.
  • Unterfenster neu anordnen: Verschieben Sie Unterfenster nach oben oder unten, um sie nach Ihren Vorlieben neu anzuordnen.

Eingaben

Standardparameter von Bollinger Bands (Periode, Abweichung, verwendeter Preis) plus erweiterte Anzeigeoptionen (Farbe, größere Linienstärken, Linienstile), übersichtlich in einem Hauptreiter zusammengefasst.

Anwendungsfälle

Die SmartView-Serie eignet sich für Trader, die:

  • Gleichzeitig mit mehreren Indikatoren arbeiten und eine saubere, organisierte Oberfläche wünschen
  • Schnellen Zugriff auf Indikatoreinstellungen benötigen, ohne in Listen suchen zu müssen
  • Während der Analyse Indikatoren schnell aus- und einblenden möchten, ohne sie zu löschen
  • Effektives Management von Unterfenstern und deren Neuordnung benötigen
  • Während der Strategietests Indikatorwerte schnell überwachen möchten

Kompatibilität

Funktioniert auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit allen Finanzpaaren und Vermögenswerten sowie den meisten gängigen Zeitrahmen. Entwickelt, um eine komfortable und schnelle Benutzererfahrung in täglichen Handelsumgebungen zu bieten.

Hinweise

  • Wir empfehlen, das verfügbare kostenlose Smart-Indikatoren-Paket für ein umfassendes und reibungsloses Handelserlebnis von hier herunterzuladen.
  • Bewerten Sie das Produkt nach einiger Nutzungszeit und hinterlassen Sie Ihr Feedback, damit Ihre Rückmeldungen direkt in Verbesserungen und neue Funktionen einfließen können.
  • Wenn Ihnen der SmartView-Stil gefällt und Sie eine Idee für einen benutzerdefinierten Indikator haben oder eine spezialisierte Entwicklung für Ihre aktuellen Indikatoren benötigen, stehen wir bereit, Ihre Bedürfnisse zu besprechen und Ihre Ideen in praktische Tools in Ihrer Handelsumgebung umzuwandeln.
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser Basic Support and Resistance Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT5 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Optio
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Probability
Leonid Basis
Indikatoren
Bei der Wahrscheinlichkeit geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt. Die Forex-Wahrscheinlichkeit gibt eine Möglichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Der Grund dafür ist, dass der Devisenmarkt sehr volatil ist und dass es unmöglich ist, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, die ihn beeinflussen. Dieser Indikator zeigt eine positive Zahl oberhalb des aktuellen Hochs oder eine negative Zahl unterhalb des aktuellen Tiefs als Wahrscheinlichkeit für den Trend an. Höhere Zeitra
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT5-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indikatoren
Begeben Sie sich auf den Gipfel der Evolution der Binären Optionen. Unser Indikator ist nicht nur anpassungsfähig - er ist unerbittlich. Stellen Sie sich einen Ninja vor, der auf einer Schlange reitet und jede ihrer Bewegungen verfolgt - so verfolgt dieses Tool den Markttrend, unerschütterlich bis zum Ende. Aufbauend auf den grundlegenden Fähigkeiten des Ichimoku-Indikators und verfeinert mit einer Reihe fein abgestimmter Oszillatoren, ist es der Inbegriff von Genauigkeit und Präzision. Tauchen
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Trend ist ein universeller Indikator zur hocheffektiven Bestimmung der Trendrichtung. Wenn Sie den Trend richtig erkennen, sind dies 95% des Handelserfolgs, da Sie Trades in Richtung der Kursbewegung eröffnen und davon profitieren können. Der Forex Gump Trend Indikator hilft Händlern mit einem hohen Maß an Effizienz, die aktuelle Trendrichtung sowie Trendumkehrpunkte zu bestimmen. Die Richtung des Trends wird durch farbige Linien im Diagramm angezeigt, und die Trendumkehrpunkte werde
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Indikatoren
Der Vortex-Indikator wurde durch die Arbeit des österreichischen Erfinders Viktor Schauberger inspiriert, der die Strömung von Wasser in Flüssen und Turbinen studierte. Etienne Botes und Douglas Siepman entwickelten die Idee, dass die Bewegungen und Strömungen auf den Finanzmärkten den Wirbelbewegungen im Wasser ähneln. Der Vortex-Indikator wurde teilweise auch von J. Welles Wilders Konzept der direktionalen Bewegung inspiriert, das davon ausgeht, dass die Beziehung zwischen den Kursbalken Hinwe
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator E ntdecken Sie Wolf Waves - Ihr ultimatives Handelswerkzeug! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Wolf Waves auf jedem Zeitrahmen leicht zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Unser Wolf Waves-Indikator erledigt diese Aufgabe mühelos. Hier erfahren Sie, warum er perfekt für Sie ist: Hauptmerkmale: Automatische Erkennung: Unser W
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitys
Der Click Trade Manager ist unser bisher bestes Produkt! Die beste Lösung sowohl für Anfänger als auch für professionelle Prop-Firm-Händler! Schützen Sie Ihre FTMO/MFF-Prop-Firmen- oder Privatkonten vor dem Überschreiten von Drawdown-Limits. EA schließt automatisch alle Trades, so dass sie niemals Ihre Drawdown-Limits erreichen. Warnt Sie, wenn ein Handel Ihr Drawdown-Limit verletzen könnte. Schließt Geschäfte automatisch, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Kann so eingestellt werden, dass magi
Strike Forex
Yaroslav Varankin
Indikatoren
der Indikator ist für den Handel in den Finanzmärkten für Scalping, Pipsing das Tool verwendet Unterstützung und Wartung Ebenen in seinem Algorithmus eigene Strategie und einzigartige Entwicklung Signale Pfeil nach oben kaufen Pfeil nach unten Verkauf empfohlen für den Einsatz auf Zeitrahmen bis zu 15 m können Sie den Handel von Signal zu Signal achten Sie auf die Transaktion nicht mehr als 2% der Kaution.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Robi Auto
Yvan Musatov
Experten
Robi Auto Expert Advisor arbeitet mit scharfen Tick-Bewegungen. Es geht durch die gesamte Geschichte und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Je mehr Latenz Ihr Broker in der Höhe des Internet-Kanals hat, desto höher müssen Sie Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop setzen, damit der Server sie zum gewünschten Preis verarbeiten kann und desto niedriger wird die Handelsfrequenz sein. Die Einzigartigkeit des Expert Advisors besteht darin, dass er in jeder beliebigen Stundenperiode
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
Indikatoren
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
