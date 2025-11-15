Thunder Sentinel
- Utilità
- Alessandro Allegro
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 15 novembre 2025
- Attivazioni: 5
ThunderSentinel è semplice e potente che ti aiuta a gestire le posizioni aperte in modo automatico, chiudendole quando raggiungono un profitto desiderato. È pensato per chi vuole automatizzare la chiusura delle operazioni senza dover impostare manualmente livelli di Take Profit.
Caratteristiche principali
-
Chiusura automatica delle posizioni: Puoi scegliere se chiudere le operazioni in base a un profitto in euro oppure in percentuale.
-
Controllo continuo: ThunderSentinel controlla le posizioni ogni X secondi (configurabile) e agisce solo quando i criteri di profitto sono soddisfatti.
-
Conversione automatica del profitto: Se il simbolo è quotato in una valuta diversa da quella del conto, ThunderSentinel converte il profitto nella valuta del conto per una valutazione corretta.
-
Compatibile con qualsiasi simbolo e broker: Funziona con tutte le coppie valutarie e strumenti, grazie alla conversione dinamica.
-
Non apre nuove posizioni: ThunderSentinel è pensato solo per gestire e chiudere quelle già aperte.
Parametri di input
|Nome parametro
|Descrizione
|takeProfitEur
|Profitto in euro per chiudere la posizione. Se è 0, si usa la percentuale.
|takePerc
|Percentuale di profitto rispetto al prezzo di apertura.
|interval_seconds
|Intervallo di controllo in secondi tra una verifica e l'altra.
Esempi d’uso
-
Vuoi chiudere una posizione quando guadagni almeno 10€ → imposta takeProfitEur = 10 .
-
Vuoi chiudere una posizione quando guadagni almeno 2% → imposta takeProfitEur = 0 e takePerc = 2 .
ThunderSentinel è ideale per chi cerca una gestione automatica, semplice e affidabile delle posizioni aperte. Installalo, configura i parametri e lascia che lavori per te.
DISPONIBILE PER MIGLIORAMENTI E MODIFICHE