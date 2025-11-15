Thunder Sentinel

ThunderSentinel è semplice e potente che ti aiuta a gestire le posizioni aperte in modo automatico, chiudendole quando raggiungono un profitto desiderato. È pensato per chi vuole automatizzare la chiusura delle operazioni senza dover impostare manualmente livelli di Take Profit.

Caratteristiche principali

Chiusura automatica delle posizioni: Puoi scegliere se chiudere le operazioni in base a un profitto in euro oppure in percentuale.

Controllo continuo: ThunderSentinel controlla le posizioni ogni X secondi (configurabile) e agisce solo quando i criteri di profitto sono soddisfatti.

Conversione automatica del profitto: Se il simbolo è quotato in una valuta diversa da quella del conto, ThunderSentinel converte il profitto nella valuta del conto per una valutazione corretta.

Compatibile con qualsiasi simbolo e broker: Funziona con tutte le coppie valutarie e strumenti, grazie alla conversione dinamica.

Non apre nuove posizioni: ThunderSentinel è pensato solo per gestire e chiudere quelle già aperte.

Parametri di input

Nome parametro Descrizione takeProfitEur Profitto in euro per chiudere la posizione. Se è 0, si usa la percentuale. takePerc Percentuale di profitto rispetto al prezzo di apertura. interval_seconds Intervallo di controllo in secondi tra una verifica e l'altra.

Esempi d’uso

Vuoi chiudere una posizione quando guadagni almeno 10€ → imposta takeProfitEur = 10 .

Vuoi chiudere una posizione quando guadagni almeno 2% → imposta takeProfitEur = 0 e takePerc = 2 .

ThunderSentinel è ideale per chi cerca una gestione automatica, semplice e affidabile delle posizioni aperte. Installalo, configura i parametri e lascia che lavori per te.





DISPONIBILE PER MIGLIORAMENTI E MODIFICHE