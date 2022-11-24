Pivot Points Daily MT4
- Indicatori
- Davide Zunino
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 21 gennaio 2023
L'indicatore rappresenta i Livelli di Pivo Points. E' possibile specificare il numero dei giorni per il quale l'indicatore viene visualizzato. Per il Forex non viene considerata la sessione di Domenica. E' possibile modificare per ogni livello colore, tipo e spessore linea .La visualizzazione avviene meglio con timeframe inferiori all'H1. Vengono graficati 4 livelli di supporto e resistenza con anche i livelli intermedi che è possibile disabilitare.
Pivot Points Daily MT4 s'installe très facilement et est très utile sur mes graphiques.