Next Level Advisor

Next Level — Expert Advisor (EA) intelligente di nuova generazione

live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342

Vantaggi chiave
  • Storico verificato su segnale live: performance reale successiva alla pubblicazione del segnale (non precedente) per 11 mesi. Il conto è tuttora attivo.
  • Hedging a tre livelli: tre livelli indipendenti di protezione della posizione e copertura del rischio, con adattamento dei parametri all’aumentare della volatilità.
  • Architettura multivaluta: diversificazione del rischio tramite operatività simultanea su coppie a bassa correlazione, con filtraggio degli ingressi tramite analisi di correlazione.
  • Riduzione del drawdown tramite i profitti: una parte del profitto viene destinata intenzionalmente alla chiusura delle posizioni “pesanti”, riducendo sensibilmente la probabilità di serie sfavorevoli.

Raccomandazioni

  • Conti: ECN/Raw con spread e commissioni ridotti.
  • Leva: da 1:200.
  • Deposito: da 5.000 USD per conti ECN/Raw e da 500 USD per conti cent.

FAQ

  • Posso utilizzare Next Level su un solo simbolo?
    Sì. Tuttavia, il suo pieno potenziale si esprime in modalità portafoglio grazie alla diversificazione.
  • Il robot utilizza un incremento aggressivo del lotto?
    No. Il dimensionamento è governato dal rischio e dai parametri definiti dall’utente; non è previsto un aumento esponenziale della dimensione del lotto.

