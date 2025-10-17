Next Level Advisor
- Experts
- Elena Lysenkova
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 7
Next Level — Expert Advisor (EA) intelligente di nuova generazione
live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342Vantaggi chiave
- Storico verificato su segnale live: performance reale successiva alla pubblicazione del segnale (non precedente) per 11 mesi. Il conto è tuttora attivo.
- Hedging a tre livelli: tre livelli indipendenti di protezione della posizione e copertura del rischio, con adattamento dei parametri all’aumentare della volatilità.
- Architettura multivaluta: diversificazione del rischio tramite operatività simultanea su coppie a bassa correlazione, con filtraggio degli ingressi tramite analisi di correlazione.
- Riduzione del drawdown tramite i profitti: una parte del profitto viene destinata intenzionalmente alla chiusura delle posizioni “pesanti”, riducendo sensibilmente la probabilità di serie sfavorevoli.
Raccomandazioni
- Conti: ECN/Raw con spread e commissioni ridotti.
- Leva: da 1:200.
- Deposito: da 5.000 USD per conti ECN/Raw e da 500 USD per conti cent.
FAQ
- Posso utilizzare Next Level su un solo simbolo?
Sì. Tuttavia, il suo pieno potenziale si esprime in modalità portafoglio grazie alla diversificazione.
- Il robot utilizza un incremento aggressivo del lotto?
No. Il dimensionamento è governato dal rischio e dai parametri definiti dall’utente; non è previsto un aumento esponenziale della dimensione del lotto.