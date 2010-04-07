RedpillVision

🌟 Vision — L’outil ultime pour trader en toute confiance

Vision est un indicateur complet et intuitif qui combine précision, sécurité et simplicité.
Il a été conçu pour les traders qui veulent :
✅ Identifier rapidement les opportunités les plus claires
✅ Protéger leur capital avec une gestion intégrée du risque
✅ Trader en toute confiance grâce à une interface épurée

🚀 Ce que Vision vous apporte

🔹 Signaux clairs et sans ambiguïté

  • Flèches visibles directement sur le graphique

  • Entrées et sorties faciles à interpréter

🔹 Gestion du risque intégrée

  • Calcul automatique du risk-reward

  • Stop Loss et Take Profit fixes

  • Break-even automatique pour sécuriser vos gains

🔹 Double tendance intelligente

  • Détection et confirmation de la tendance dominante

  • Filtrage des signaux pour plus de fiabilité

🔹 Flexibilité totale

  • Paramètres personnalisables selon votre style de trading

  • Possibilité d’activer/désactiver certains éléments graphiques

🔹 Version automatique disponible

  • Pour les détenteurs de la licence à vie, la version EA (automatique) est fournie gratuitement.
    👉 Après votre achat, contactez-moi directement pour l’obtenir : https://t.me/redpillvision_fx

🎯 Pourquoi choisir Vision ?

  • Simplicité : tout est intégré dans un seul outil, plus besoin de multiplier les indicateurs.

  • Clarté visuelle : signaux nets, interface épurée, rien de superflu.

  • Sécurité : gestion du risque incluse pour protéger votre capital.

  • Polyvalence : fonctionne sur Forex, indices, crypto, actions, et tous les timeframes.

⚙️ Détails pratiques

  • Fonctionne sur MetaTrader 5

  • Compatible tous symboles et unités de temps

  • Mise à jour et assistance incluses

💡 Vision, c’est plus qu’un indicateur : c’est un véritable partenaire de trading, pensé pour vous accompagner du signal à la gestion du trade, tout en vous laissant maître de vos décisions.

👉 Rejoignez le groupe pour des résultats en direct : https://t.me/redpillvision_fx


Prodotti consigliati
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicatori
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.8 (5)
Indicatori
SUPERTREND; È un indicatore di trend following basato sull'ATR SuperTrend creato da Olivier Seban. Può essere utilizzato per rilevare i cambiamenti nella direzione del trend e individuare gli arresti. Quando il prezzo scende al di sotto della curva dell'indicatore, diventa rosso e indica una tendenza al ribasso. Al contrario, quando il prezzo si sposta al di sopra della curva, l'indicatore diventa verde, indicando un trend rialzista. Come altri indicatori, funziona bene su SuperTrend se utilizza
FREE
New Murrey Math Levels Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 5 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 5 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicatori
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Support Resistance Breakout Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Support Resistance Breakout Arrows (SRBA) Indicator MetaTrader 5 The Support Resistance Breakout Arrows (SRBA) indicator is a tool for identifying key price levels based on pivots. Designed for MetaTrader 5 (MT5), the SRBA indicator marks support levels in blue and resistance levels in red. When the price breaks through these levels, it issues a buy signal (blue arrow) or a sell signal (red arrow) and displays the signals as alerts directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT5
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicatori
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicatori
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicatori
Benvenuto nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT5 --(modello ABCD)-- Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave EA
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicatori
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicatori
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicatori
OmniSignal Navigator – Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional  with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for   scalping or intraday short term trading   and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M5 |  DONT USE THE INTICATOR ON THE M1 TIMEFRAME!!! Why It Works   Perfect for Scalping/Intraday:   Targets key zones ( PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) on   M2, M3, M5, M15   timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Le
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
Pinbar MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
Pin bar pattern   is characterized by a long upper or lower wick with a small body relative to the size of the wick with little to no lower or upper shadows. Pin bars are not to be traded in isolation , but need to be considered within the larger context of the chart analysis. A pin bar entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Inputs Multiplier ; AlertOn   - enable alerts; EmailAlert   - enable email alerts; PushAlert   - en
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indicatori
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
Breakout Zones Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Breakout Zones indicator in MetaTrader 5 The Breakout Zones Indicator in MetaTrader 5 automatically draws  support levels and  resistance levels based on price movements on the chart. When the price crosses the resistance line, it indicates the start of an  uptrend , and when it drops below the support line, it signals the formation of a  downtrend . This indicator effectively helps identify bullish and bearish market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  B
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Price Retest MT5
Suvashish Halder
4.83 (6)
Indicatori
Introducing our exciting new Price Retest indicator! Get instant alerts when the price retests, giving you a powerful edge in your trading strategy. Remember to do your own analysis before making any moves in the market. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/118031 Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Here’s a detailed explanation of how the Price Retest indicator works, its components, and how you can incorporate it into your trading strat
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicatori
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione