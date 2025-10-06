🎯 CRT RSI EA - Sistema de Trading de rechazo ycontinuacion de tendencia con RSI

PRESENTACIÓN:

CRT RSI EA es un experto automatizado especializado en operar rechazos de precio que confirman tendencias, utilizando los límites del RSI como zonas de entrada estratégicas.

ESTRATEGIA CENTRAL:

El EA se enfoca en identificar:

📈 Rechazos en niveles clave que confirman la fuerza de la tendencia actual

🎯 Operaciones dentro de los límites del RSI entre 30-70, evitando zonas neutras

✅ Señales validadas donde el precio y el momentum convergen

MECANISMA DE OPERACIÓN:

Para tendencias alcistas:

Detecta rechazos en soportes (mechas inferiores)

Opera cuando el RSI sale de sobreventa (<30) y se mantiene arriba de 30

Confirma que la tendencia alcista sigue intacta

Para tendencias bajistas:

Identifica rechazos en resistencias (mechas superiores)

Opera cuando el RSI sale de sobrecompra (>70) y se mantiene below 70

Verifica que la tendencia bajista continúa

PUNTO DIFERENCIAL:

No busca reversiones, sino confirmaciones de continuación de tendencia mediante rechazos en áreas de sobrecompra/sobreventa del RSI, operando siempre dentro de los límites establecidos del indicador para maximizar probabilidades.