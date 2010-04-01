Raschke 3 10 und Friends
Experts
Frank Paetsch
Versione: 1.9
Aggiornato: 17 settembre 2025
Attivazioni: 5
Raschke3 10 & Friends – 1 EA, 4 motori, tutte le fasi di mercato. 🔥
Trend, Mean Reversion, Donchian e Inside-Bar in sinergia.
Punti forti + tecnica:
4-in-1: Trend (EMA 3/10/30), MR (BB 20/2 + ATR), Donchian (buffer ATR), Inside-Bar (doppia gamba).
Broker-safe: stop/freeze rigorosi (metalli), no Sleep, preflight prima del modify.
Esecuzione: Open-Prices-Only, filtro EMA HTF, gate Spread/ATR.
Pending: TTL + cancella l’altra gamba.
Uscite: BE a R, parziale, ATR chandelier.
Rischio: lotto fisso o % rischio, step-down su margine.
Validazione: meno modify in tester → niente spam 130.
Nota: Il trading con leva è rischioso.