Raschke 3 10 und Friends
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 1.9
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Raschke3 10 & Friends – 1 EA, 4 motor, her piyasa fazı. ⚡️
Trend, Ortalama Dönüş, Donchian Kırılım ve Inside-Bar tek pakette.
Güç + teknik:
-
4-lü çekirdek: Trend (EMA 3/10/30 + bant), MR (BB 20/2 + ATR), Donchian (ATR tampon), Inside-Bar (çift bacak).
-
Aracı-güvenli: sıkı stop/freeze aralığı, metaller için ekstra pay, Sleep yok, modify öncesi kontrol.
-
Çalıştırma: Open-Prices-Only, HTF EMA filtresi, Spread/ATR kapısı.
-
Pending motoru: TTL + karşı bacağı iptal.
-
Çıkış zekâsı: R’de BE, kısmi kâr, ATR chandelier trailing.
-
Risk motoru: sabit lot veya % risk, marj tabanlı step-down.
-
Doğrulama dostu: tester’da modify azaltır → 130 spam yok.
Uyarı: Kaldıraçlı işlem riski yüksektir.