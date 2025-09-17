Raschke 3 10 und Friends

Raschke3 10 & Friends – 1 EA, 4 motor, her piyasa fazı. ⚡️
Trend, Ortalama Dönüş, Donchian Kırılım ve Inside-Bar tek pakette.

Güç + teknik:

  • 4-lü çekirdek: Trend (EMA 3/10/30 + bant), MR (BB 20/2 + ATR), Donchian (ATR tampon), Inside-Bar (çift bacak).

  • Aracı-güvenli: sıkı stop/freeze aralığı, metaller için ekstra pay, Sleep yok, modify öncesi kontrol.

  • Çalıştırma: Open-Prices-Only, HTF EMA filtresi, Spread/ATR kapısı.

  • Pending motoru: TTL + karşı bacağı iptal.

  • Çıkış zekâsı: R’de BE, kısmi kâr, ATR chandelier trailing.

  • Risk motoru: sabit lot veya % risk, marj tabanlı step-down.

  • Doğrulama dostu: tester’da modify azaltır → 130 spam yok.

Uyarı: Kaldıraçlı işlem riski yüksektir.


