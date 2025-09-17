Raschke 3 10 und Friends

Raschke3 10 & Friends – 1 EA, 4 moteurs, toutes les phases. 🎆
Tendance, retour à la moyenne, Donchian, Inside-Bar – parfaitement coordonnés.

Atouts techniques :

  • 4-en-1 : Trend (EMA 3/10/30 + bande), MR (BB 20/2 + ATR), Donchian (buffer ATR), Inside-Bar (double jambe).

  • Sécurité courtier : stop/freeze stricts (métaux inclus), aucun Sleep, pré-contrôle avant modify.

  • Exécution : Open-Prices-Only, filtre EMA HTF, seuil Spread/ATR.

  • Moteur pending : TTL + annulation de l’autre jambe.

  • Sorties : BE à R, partielle, ATR chandelier.

  • Risque : lot fixe ou % risque, step-down selon la marge.

  • Validation : moins de modifies en test → pas de spam 130.

Avertissement : Risque élevé. Pas de garantie de gain.


Produits recommandés
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicateurs
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
EA onetwothreefourx3 Gold Edition
Syed Naufal Gaddafi
Experts
This EA is a set n forget type. Once attached to GOLD / XAUUSD chart, you can forget it. ========== Broker recommended (EA tuned) > JustMarket  (fully tested & optimized) Register using this link & get 50% auto rebate with daily reimbursement >  https://one.justmarkets.link/a/6dgco0za1a Change your current IB to me & get 50% auto rebate with daily reimbursement. Visit this link for instructions >  https://t.me/ea1234x/1 ========== Leverage recommended > 1:500 TF > H1 (auto set & lock by this EA)
FREE
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitaires
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Experts
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 4: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 4 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Easy Backtest
Jacek Pawel Bialek
Experts
Easy Backtest Backtesting your trading strategy is the most important thing which every successful trader knows very well. Easy Backtest is the perfect solution to test your new strategy in Strategy Tester in your MT4 , using all available historical data. You can place orders: BUY , SELL , pending orders with Stop Loss and Take Profit , and you can modify them at any time. You can close orders individually or all at once, and also  breakeven the same like you do it in live trading. The play b
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicateurs
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur montre des modèles harmoniques sur le graphique   sans repeindre   avec le minimum de décalage possible. La recherche de sommets d'indicateurs est basée sur le principe des vagues de l'analyse des prix. Les paramètres avancés vous permettent de choisir les paramètres de votre style de trading. À l'ouverture d'une bougie (barre), lorsqu'un nouveau motif se forme, une flèche de la direction probable du mouvement des prix est fixée, qui reste inchangée. L'indicateur reconnaît les modè
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Aaanest
Yriy Doronin
Experts
AAA Nest works by using the imbalance between buyers and sellers in the form of signals that can be used as an indicator by disabling automatic trading. The bot uses hedging orders. Profit is fixed at the specified settings. The EA can be configured for scalping and intraday trading. Before starting work, you should optimize the robot, for the correct optimization, download the quotes archive in your MT4 terminal. I wish you all successful trading. 
Rich Dad Scalper EA
Biswarup Banerjee
Experts
Description Rich dad is scalping bot which works based on multiple trend following indicators settings which is used by many professional traders. It works on the principle of trade accumulation and profit banking system.Once Ea gets the singal for buy and sells it keep on accumulating them bases on some risk calculation. Once the stoploss or profit hits based on risk calculation it will bank profit or cut the losses. It uses the the martingale principle but it is upto the trade if he want to us
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Indicateurs
Witch Hat for Binary Options is an indicator for binary options based on analysis of Bollinger Bands and RSI, using a modulated strategy with indicator settings using complex filters. This indicator never repaints, it has an almost accurate answer for you to make the entries. There are two ways for you to analyze your entry, when an arrow appears you have more than 90% chance of hits, and the other way is the lines that it automatically draws and its trend line. It has surprisingly strong sup
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
ICT Phantom Trader is a professional-grade trading algorithm that leverages Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns and institutional trading strategies. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), focusing on liquidity, order blocks, and price action confirmation. Previously priced at $100 per month , all my bots are now available for a limited-time promotion at just $ 36 per month. Features & Functionalities: ICT Engulfing Pattern Detection – Identifies high-probab
SmartTrade Pro
Kenji Yamamura
Experts
This software is a very attractive solution for traders. The software was developed for MetaTrader and provides very accurate trade signals on the hourly chart of EURUSD. It has the flexibility and reliability that traders need to succeed in the market. This EA is based on a complex logic that combines several technical indicators. First, technical indicators such as Template Exponential Moving Average (TEMA), Bollinger Band Width Ratio (BB Width Ratio), and Average True Range (MTATR) are used
Levels ATR
Hafis Mohamed Yacine
Indicateurs
The ATR Levels Indicator For MT4 is an indicator that is built specifically for traders who use the Meta Trader 4 for their trading analysis, charting of different currency pairs and trading assets, doing their technical analysis and making trading decisions all through the trading day as they work. One of the first major advantages of using the ATR Levels Indicator For MT4 is that it automatically helps the trader to spot very important levels in the markets based on the Average True Range Ind
Market Structure Analysis Indicator MT4
Korabhat Phonwiang
Indicateurs
Overview  Market Structure Analysis Indicator MT4 Structure Analysis Indicator   automatically identifies Market Structure based on Smart Money Concepts (SMC). It clearly displays Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs, and Lower Lows in real-time. Key Features Automatic Market Structure Detection   Break of Structure (BoS)   - Price breaks previous structure in trend direction   Change of Character (CHoCH)   - Trend reversal sig
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Trading Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de trading dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne bleue ; valeur
PipFinite Binary Options PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.45 (29)
Indicateurs
This LEGIT Indicator Can Accurately Predict the Outcome of One Bar. Imagine adding more filters to further increase your probability! Unlike other products, Binary Options PRO can analyze past signals giving you the statistical edge. How Increase Your Probability Information revealed here www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTE: The selection of a Good Broker is important for the overall success in trading Binary Options. Benefits You Get Unique algorithm that anticipates price weakness. Gene
Binary boom
Roman Lomaev
Indicateurs
L’indicateur Binary Boom est conçu pour le trading d’options binaires et peut être utilisé sur n’importe quelle période et paire de devises. L'expiration recommandée est d'une bougie. L’indicateur émet un signal sous forme de flèche tampon (rouge ou bleue) avant la clôture de la bougie en cours, permettant une réponse rapide. Pour plus de commodité, les statistiques des signaux sont affichées sur le graphique, aidant à évaluer leur efficacité. Attention : pour que l'indicateur fonctionne correct
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilitaires
This scanner is a tool used to support trading. Scanner searches on a wide market, in real time setups, created by mutual arrangements of candles (candles pattern). Its basic features are:  8 implemented trading setups (it is possible to add further setups, additional versions of the scanner),  the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform,  the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform,  the ability to manua
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
EasyWay FiboZZ Forex Trade Panel
Borislav Shterev
Indicateurs
FiboZZ Trade Panel is trade assistants designed for manual trading and include account information panel with automatic drawing of ZigZag Extreme Arrows , Daily Fibonacci Extension with 3 levels for targets. You can use it with the following tow strategies or to use the indicators to create your own strategies. The information panel shows you: -Today and Yesterday Profits, -Balance, -Last Profit, -Last Open Lot Size, -All Open Buy/Sell Position and total lots , -Free Margin Level, -Equity, -24 h
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.56 (9)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (12)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade : Le premier système de trading auto-apprenant sur le marché Permettez-moi de vous présenter EvoTrade, un conseiller expert unique développé à l’aide des technologies de pointe en vision par ordinateur et en analyse de données. Il s’agit du premier système de trading auto-apprenant sur le marché, fonctionnant en temps réel. EvoTrade analyse les conditions du marché, ajuste ses stratégies et s’adapte dynamiquement aux changements pour offrir une précision exceptionnelle dans n’importe qu
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et des statisti
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
ThraeX
Vasile Verdes
5 (2)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Experts
Forex trading bot ai est un robot basé sur l'intelligence artificielle avec des capacités d'auto-apprentissage. Ce robot initie ses premières transactions en fonction des paramètres d'entrée spécifiés dans les réglages. Chaque transaction exécutée par le robot est enregistrée dans un fichier (mémorisée). Ensuite, le robot analyse toutes les transactions clôturées ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été clôturées. Si le profit total des transactions clôturées est négatif, le robot
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Système d'Exécution de Marché Ultra-Rapide Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour des opérations de marché à haute vitesse et faible latence . Il exécute des entrées précises dans des spreads serrés, idéal pour les marchés rapides tels que les métaux, les indices et les paires de forex , avec un contrôle optimisé du slippage . Promotion : Louez l'EA pour 30 jours à 30 $ — offre à durée limitée. Le système prend en charge plusieurs modes de gestion de l'argent , un timing de trade
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Range AI MT4
Leonid Arkhipov
Experts
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles. Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal. Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un systè
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Experts
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Plus de l'auteur
Trend King EA
Frank Paetsch
5 (2)
Experts
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Trend Range King
Frank Paetsch
Experts
Trend Range EA : le meilleur des deux mondes (Tendance + Retour à la moyenne) Évolution du Trend King EA (5 étoiles)   — éprouvé en   H4   — désormais doté d’un puissant moteur de   retour à la moyenne   pour les phases latérales. Approche   par bougie , robuste dans les deux régimes. Points forts Double moteur   : •   Tendance   — écart EMA normalisé par l’ATR +   hystérésis   + RSI. •   Range   —   déviation ATR   par rapport au bandeau EMA + zone centrale du RSI ; confirmation optionnelle (En
Evergreen EA
Frank Paetsch
Experts
Evergreen EA Plus – Adaptive Donchian Breakout System Evergreen EA Plus is a professional-grade, multi-pair Expert Advisor based on a refined Donchian Channel Breakout model. It blends classic trend-following logic with advanced risk control, adaptive volatility filters, and optional AI-driven modules for smarter trade allocation and scaling. ️ Core Trading Logic Donchian Breakout Engine: Detects clean breakout structures using both Close- and High/Low-based cross confirmation. ATR-based Sto
Valkyrie AI
Frank Paetsch
Experts
️ VALKYRIE AI – The Next Generation of Smart Trading on MT4 Intro (Deutsch optional): Valkyrie AI ist ein KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für präzise, risikokontrollierte Handelsentscheidungen auf höchstem technischen Niveau. Er analysiert Marktvolatilität und Trendstruktur in Echtzeit und reagiert intelligent auf wechselnde Marktbedingungen – vollautomatisch oder halbautomatisch auf Knopfdruck. ️ About Valkyrie AI Valkyrie AI is a high-performance Expert Advisor built for tr
Valkyrie AI Scalper
Frank Paetsch
Experts
Valkyrie AI Scalper — Precision Meets Speed Valkyrie AI Scalper is a next-generation trading assistant built for traders who demand speed, accuracy, and intelligent risk control. It combines lightning-fast scalp execution with adaptive AI-based volatility filters, delivering consistent performance even in the most dynamic markets. Core Strengths Smart Fixed-Pip Engine: Opens and closes trades in seconds using configurable TP/SL pip distances — designed for true scalping precision. Adaptive
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilitaires
Evergreen Stop Raid EA The Evergreen Stop Raid EA is a precision trading system built around one of the most powerful and reliable concepts in modern price action: liquidity sweeps , also known as stop raids . These events occur when the market intentionally pushes beyond a key support or resistance level to trigger stop-loss orders, capture liquidity, and then sharply reverse. This EA is designed to detect those reversals in real time and trade them with an intelligent, rule-based engine tha
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitaires
Evergreen Pivot Trader EA  The Evergreen Pivot Trader EA is a clean, smart, highly adaptive trading system built around classical daily pivot levels , enhanced with modern price-action logic. It captures both: Reversal trades (fakeouts at S/R levels) Trend continuation trades (break & retest setups) This makes it extremely flexible and suitable for a wide range of market conditions. How It Works Every new trading day, the EA calculates the core pivot levels: P (Central Pivot Point) S1 / S2
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis