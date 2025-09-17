Raschke 3 10 und Friends
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 1.9
- Mise à jour: 17 septembre 2025
- Activations: 5
Raschke3 10 & Friends – 1 EA, 4 moteurs, toutes les phases. 🎆
Tendance, retour à la moyenne, Donchian, Inside-Bar – parfaitement coordonnés.
Atouts techniques :
-
4-en-1 : Trend (EMA 3/10/30 + bande), MR (BB 20/2 + ATR), Donchian (buffer ATR), Inside-Bar (double jambe).
-
Sécurité courtier : stop/freeze stricts (métaux inclus), aucun Sleep, pré-contrôle avant modify.
-
Exécution : Open-Prices-Only, filtre EMA HTF, seuil Spread/ATR.
-
Moteur pending : TTL + annulation de l’autre jambe.
-
Sorties : BE à R, partielle, ATR chandelier.
-
Risque : lot fixe ou % risque, step-down selon la marge.
-
Validation : moins de modifies en test → pas de spam 130.
Avertissement : Risque élevé. Pas de garantie de gain.