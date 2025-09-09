No Indicator EA
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 20 settembre 2025
- Attivazioni: 5
No Indicator EA – logica di macchina. Zero opinioni.
Sistema totalmente automatico basato su breakout Donchian/«Turtle», una delle famiglie meccaniche più note. Niente indicatori: prezzo + tempo.
Perché convince:
-
Senza indicatori: rottura di massimi/minimi strutturali; ORB opzionale.
-
100% meccanico: backtest = logica live.
-
Sicurezza: filtro spread/sessione, buffer stop/freeze (metalli), TTL dei pendenti.
-
Attento ai costi: lotto su margine (step-down), controlli pre-modify.
-
Multi-chart: auto-magic, badge P/L per grafico.
-
Validazione: niente spam 130, report puliti.
Uso: Forex & oro, M30–D1.
Obiettivo: Esecuzione disciplinata con logica di macchina radicata in decenni di pratica.
Nota: Il trading a leva è rischioso; nessuna garanzia di profitto.