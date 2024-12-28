Secret Impulse MT4

IndiceFire Chiedozie Titus Ugwu Experts

IndiceFire è un sistema di trading automatico professionale progettato e ottimizzato per la piattaforma MT4 e il trading di indici come S&P500, coppia di indici US30. . Questo sistema funziona indipendentemente sul tuo terminale, puoi eseguirlo sul tuo computer o su un VPS perché il computer deve essere acceso mentre il robot è in funzione. Il robot analizza il mercato 24 ore al giorno, aprendo le sue negoziazioni sul Timeframe H4 su S&P500. Grazie al quale è più efficace di un essere umano.