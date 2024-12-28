Secret Impulse MT4

L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato.

Segnale (292%, 10% DD): https://www.mql5.com/en/signals/2274145

Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York

L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impulso viene rilevato poco prima o durante la sessione di New York, l'EA apre una posizione.

Gestione della posizione in base alla dinamica del mercato

Se il momentum scompare immediatamente, l'EA applica una delle seguenti tre strategie:

  • Attiva uno stop loss a un livello di prezzo identificato e interrompe l'operazione.
  • Attiva lo stop loss e apre una nuova posizione nella direzione opposta.
  • Continua a gestire la posizione iniziale aggiungendo o rimuovendo posizioni fino a ottenere un profitto.

Come utilizzare

Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate sulla configurazione. Sarà necessario configurare una connessione Internet per l'EA (i dati del book degli ordini validati da Rithmic sono utilizzati internamente).

Come fare un backtest

  • Esegui il test sull'oro (XAUUSD).
  • Timeframe: 1 minuto.
  • Imposta la dimensione del lotto nel campo "Lot Factor". 1x corrisponde a 0,01 lotti, 10x corrisponde a 0,1 lotti, e così via.
  • Imposta il drawdown massimo nella valuta del tuo conto, ad esempio 100 $. Se il drawdown raggiunge il valore specificato, tutte le posizioni verranno chiuse.



Yik Hung Lai
544
Yik Hung Lai 2025.02.27 12:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Christophe Robert Ghesquiere
149
Christophe Robert Ghesquiere 2025.02.25 15:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Zhi Hu
717
Zhi Hu 2025.02.15 00:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alessio Bizzarri
3892
Alessio Bizzarri 2025.02.14 16:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Igor Gorodnichii
215
Igor Gorodnichii 2025.02.06 13:14 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.01.28 09:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

artcandy3
191
artcandy3 2025.01.27 21:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

carlos33
1034
carlos33 2025.01.24 20:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.25 09:57
Sorry to hear that. If you feel uncomfortable, please use a recommended lot factor of 1x per $1000 account. In that case the loss would have been less than 5%. Please note, the Signal had a max drawdown of 10%. And it uses 1x lot per $1000.
Trade2222
1227
Trade2222 2025.01.24 16:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.25 12:26
Please use 1x lot factor per $1000 account.
Kiel Hudson
547
Kiel Hudson 2025.01.24 16:43 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Masoud Poortorab
119
Masoud Poortorab 2025.01.22 05:07 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.22 05:15
Thank you very much for your feedback.
Moreno Vecci
148
Moreno Vecci 2025.01.17 12:46 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

HawaiiTiger
106
HawaiiTiger 2025.01.12 14:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.22 05:16
Thank you very much for your feedback
thomaslampe65
446
thomaslampe65 2025.01.11 23:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

80053930
614
80053930 2025.01.11 18:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.11 21:04
Sorry, there was a misunderstanding. Please check your DM
alessio6677
215
alessio6677 2025.01.10 22:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael John Malkinson
515
Michael John Malkinson 2025.01.09 18:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.09 18:42
Thank you very much for your kind feedback!
Irfan
1392
Irfan 2025.01.08 09:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.08 14:08
Thank you very much for your kind feedback!
aoaoaoshao
29
aoaoaoshao 2025.01.07 14:52 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugen Funk
3925
Risposta dello sviluppatore Eugen Funk 2025.01.07 15:56
Thank you very much for your kind feedback
Rispondi alla recensione