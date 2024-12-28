Secret Impulse MT4
- Experts
- Eugen Funk
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 16 marzo 2025
- Attivazioni: 15
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato.
Segnale (292%, 10% DD): https://www.mql5.com/en/signals/2274145
Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York
L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impulso viene rilevato poco prima o durante la sessione di New York, l'EA apre una posizione.
Gestione della posizione in base alla dinamica del mercato
Se il momentum scompare immediatamente, l'EA applica una delle seguenti tre strategie:
- Attiva uno stop loss a un livello di prezzo identificato e interrompe l'operazione.
- Attiva lo stop loss e apre una nuova posizione nella direzione opposta.
- Continua a gestire la posizione iniziale aggiungendo o rimuovendo posizioni fino a ottenere un profitto.
Come utilizzare
Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate sulla configurazione. Sarà necessario configurare una connessione Internet per l'EA (i dati del book degli ordini validati da Rithmic sono utilizzati internamente).
Come fare un backtest
- Esegui il test sull'oro (XAUUSD).
- Timeframe: 1 minuto.
- Imposta la dimensione del lotto nel campo "Lot Factor". 1x corrisponde a 0,01 lotti, 10x corrisponde a 0,1 lotti, e così via.
- Imposta il drawdown massimo nella valuta del tuo conto, ad esempio 100 $. Se il drawdown raggiunge il valore specificato, tutte le posizioni verranno chiuse.
