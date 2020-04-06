Raschke 3 10 und Friends

Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4)

Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes

Diseñado para ser robusto, no perfecto

Visión general

Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración.

Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módulo sea rentable en cada símbolo.

En su lugar, el EA se centra en una interacción sólida, el conocimiento del régimen y la estabilidad de la cartera a largo plazo.

Este sistema fue desarrollado principalmente para el propio trading del autor.

La disponibilidad comercial es secundaria.

Filosofía básica de diseño (Importante)

Este EA no está diseñado para:

ganar todas las operaciones

evitar detracciones

ajustarse perfectamente a los datos históricos

ser espectacular en pruebas retrospectivas cortas

Está diseñado para:

sobrevivir a diferentes regímenes de mercado

comportarse de forma coherente con los distintos símbolos

evitar el sobreajuste estructural

escalar como una cartera

ser comprensibles y auditables

Se esperan pérdidas.

Se esperan periodos inactivos.

Se espera un rendimiento inferior del módulo en símbolos específicos.

Arquitectura

Módulos de negociación

El EA consta de cuatro módulos independientes:

Tendencia (pullback estilo Raschke) Momento + estructura EMA

Riesgo basado en ATR

Principal impulsor de la rentabilidad a largo plazo Reversión media (basada en la banda de Bollinger) Lógica contra-tendencia

Funciona bien sólo en condiciones de rango real

Débil o inactivo en muchos símbolos por diseño Ruptura de Donchian Lógica de expansión de la volatilidad

Basada en órdenes pendientes

Fuerte en fases direccionales y de alta volatilidad Barra interior Continuación basada en la estructura

Oportunista, no dominante

A menudo inactiva en función del comportamiento del símbolo

Ningún módulo está obligado a operar

Régimen y capas de control del riesgo

El sistema incluye múltiples capas de control independientes:

Clasificador de regímenes QF-HTF

Detecta estados del mercado en plazos más largos (tendencia, rango, corte, preparado para ruptura).

Puerta de volatilidad

Adapta la disponibilidad de los módulos a los regímenes ATR actuales.

Gestor de prioridad de módulos (MPM)

Evita conflictos de módulos por barra sin limitar el número de operaciones a largo plazo.

Asignador / Estadísticas de módulos

Realiza un seguimiento de la reducción y las rachas perdedoras específicas de cada módulo

Puede bloquear módulos dinámicamente si se degradan

Filtros de sesión, diferencial y margen

Estas capas son deliberadamente conservadoras.

A menudo reducen el número de operaciones intencionadamente.

Aclaración importante: No hay "Asignación Perfecta"

El EA no intenta optimizar matemáticamente los pesos o direcciones de los módulos en todo momento.

Algunos símbolos favorecen Tendencia + Breakout

Algunos símbolos apenas apoyan la reversión a la media

Algunas fases del mercado recompensan la inactividad

Este comportamiento es intencionado y visible ya durante la optimización.

Características del Backtesting (Qué esperar)

Las pruebas de Sólo Precios Abiertos y Cada Tick producen resultados muy similares

Esto indica una lógica determinada por la barra , no trucos dependientes del tick

El modo visual puede diferir ligeramente debido a la mecánica del probador MT4

No depende del ruido de los ticks ni de artefactos de ejecución

Si Open Prices y Every Tick divergen fuertemente, es probable que la configuración no sea válida.

Lo que este EA NO es

No es un "santo grial

No es un copiador de señales

No es una martingala

No optimizado para la comercialización de capturas de pantalla

No está diseñado para principiantes

Uso previsto

Negociación de carteras a través de múltiples símbolos

Plazos medios y altos (se recomienda H1+)

Operadores que entienden la reducción, la varianza y los cambios de régimen

Usuarios que prefieren un comportamiento sólido al rendimiento ajustado a la curva

Precios y posicionamiento

El precio de este EA es intencionadamente elevado.

No pretende competir con los EAs del mercado de masas o productos promocionales.

Si no se vende, es aceptable - existe principalmente como un sistema de comercio personal.

Evaluación final

Este sistema no impresionará a todo el mundo.

No siempre va a operar.

No siempre funcionará bien en todos los símbolos.

Pero se comporta de manera honesta, consistente y predecible a través de las condiciones del mercado.

Ésa es su ventaja.