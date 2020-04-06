Raschke 3 10 und Friends

Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4)

Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes

Diseñado para ser robusto, no perfecto

Visión general

Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración.

Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módulo sea rentable en cada símbolo.
En su lugar, el EA se centra en una interacción sólida, el conocimiento del régimen y la estabilidad de la cartera a largo plazo.

Este sistema fue desarrollado principalmente para el propio trading del autor.
La disponibilidad comercial es secundaria.

Filosofía básica de diseño (Importante)

Este EA no está diseñado para:

  • ganar todas las operaciones

  • evitar detracciones

  • ajustarse perfectamente a los datos históricos

  • ser espectacular en pruebas retrospectivas cortas

Está diseñado para:

  • sobrevivir a diferentes regímenes de mercado

  • comportarse de forma coherente con los distintos símbolos

  • evitar el sobreajuste estructural

  • escalar como una cartera

  • ser comprensibles y auditables

Se esperan pérdidas.
Se esperan periodos inactivos.
Se espera un rendimiento inferior del módulo en símbolos específicos.

Arquitectura

Módulos de negociación

El EA consta de cuatro módulos independientes:

  1. Tendencia (pullback estilo Raschke)

    • Momento + estructura EMA

    • Riesgo basado en ATR

    • Principal impulsor de la rentabilidad a largo plazo

  2. Reversión media (basada en la banda de Bollinger)

    • Lógica contra-tendencia

    • Funciona bien sólo en condiciones de rango real

    • Débil o inactivo en muchos símbolos por diseño

  3. Ruptura de Donchian

    • Lógica de expansión de la volatilidad

    • Basada en órdenes pendientes

    • Fuerte en fases direccionales y de alta volatilidad

  4. Barra interior

    • Continuación basada en la estructura

    • Oportunista, no dominante

    • A menudo inactiva en función del comportamiento del símbolo

Ningún módulo está obligado a operar

Régimen y capas de control del riesgo

El sistema incluye múltiples capas de control independientes:

  • Clasificador de regímenes QF-HTF
    Detecta estados del mercado en plazos más largos (tendencia, rango, corte, preparado para ruptura).

  • Puerta de volatilidad
    Adapta la disponibilidad de los módulos a los regímenes ATR actuales.

  • Gestor de prioridad de módulos (MPM)
    Evita conflictos de módulos por barra sin limitar el número de operaciones a largo plazo.

  • Asignador / Estadísticas de módulos
    Realiza un seguimiento de la reducción y las rachas perdedoras específicas de cada módulo
    Puede bloquear módulos dinámicamente si se degradan

  • Filtros de sesión, diferencial y margen

Estas capas son deliberadamente conservadoras.
A menudo reducen el número de operaciones intencionadamente.

Aclaración importante: No hay "Asignación Perfecta"

El EA no intenta optimizar matemáticamente los pesos o direcciones de los módulos en todo momento.

  • Algunos símbolos favorecen Tendencia + Breakout

  • Algunos símbolos apenas apoyan la reversión a la media

  • Algunas fases del mercado recompensan la inactividad

Este comportamiento es intencionado y visible ya durante la optimización.

Características del Backtesting (Qué esperar)

  • Las pruebas de Sólo Precios Abiertos y Cada Tick producen resultados muy similares

  • Esto indica una lógica determinada por la barra, no trucos dependientes del tick

  • El modo visual puede diferir ligeramente debido a la mecánica del probador MT4

  • No depende del ruido de los ticks ni de artefactos de ejecución

Si Open Prices y Every Tick divergen fuertemente, es probable que la configuración no sea válida.

Lo que este EA NO es

  • No es un "santo grial

  • No es un copiador de señales

  • No es una martingala

  • No optimizado para la comercialización de capturas de pantalla

  • No está diseñado para principiantes

Uso previsto

  • Negociación de carteras a través de múltiples símbolos

  • Plazos medios y altos (se recomienda H1+)

  • Operadores que entienden la reducción, la varianza y los cambios de régimen

  • Usuarios que prefieren un comportamiento sólido al rendimiento ajustado a la curva

Precios y posicionamiento

El precio de este EA es intencionadamente elevado.

No pretende competir con los EAs del mercado de masas o productos promocionales.
Si no se vende, es aceptable - existe principalmente como un sistema de comercio personal.

Evaluación final

Este sistema no impresionará a todo el mundo.
No siempre va a operar.
No siempre funcionará bien en todos los símbolos.

Pero se comporta de manera honesta, consistente y predecible a través de las condiciones del mercado.

Ésa es su ventaja.

