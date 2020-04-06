Raschke 3 10 und Friends
- Asesores Expertos
- Frank Paetsch
- Versión: 2.702
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4)
Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes
Diseñado para ser robusto, no perfecto
Visión general
Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración.
Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módulo sea rentable en cada símbolo.
En su lugar, el EA se centra en una interacción sólida, el conocimiento del régimen y la estabilidad de la cartera a largo plazo.
Este sistema fue desarrollado principalmente para el propio trading del autor.
La disponibilidad comercial es secundaria.
Filosofía básica de diseño (Importante)
Este EA no está diseñado para:
-
ganar todas las operaciones
-
evitar detracciones
-
ajustarse perfectamente a los datos históricos
-
ser espectacular en pruebas retrospectivas cortas
Está diseñado para:
-
sobrevivir a diferentes regímenes de mercado
-
comportarse de forma coherente con los distintos símbolos
-
evitar el sobreajuste estructural
-
escalar como una cartera
-
ser comprensibles y auditables
Se esperan pérdidas.
Se esperan periodos inactivos.
Se espera un rendimiento inferior del módulo en símbolos específicos.
Arquitectura
Módulos de negociación
El EA consta de cuatro módulos independientes:
-
Tendencia (pullback estilo Raschke)
-
Momento + estructura EMA
-
Riesgo basado en ATR
-
Principal impulsor de la rentabilidad a largo plazo
-
-
Reversión media (basada en la banda de Bollinger)
-
Lógica contra-tendencia
-
Funciona bien sólo en condiciones de rango real
-
Débil o inactivo en muchos símbolos por diseño
-
-
Ruptura de Donchian
-
Lógica de expansión de la volatilidad
-
Basada en órdenes pendientes
-
Fuerte en fases direccionales y de alta volatilidad
-
-
Barra interior
-
Continuación basada en la estructura
-
Oportunista, no dominante
-
A menudo inactiva en función del comportamiento del símbolo
-
Ningún módulo está obligado a operar
Régimen y capas de control del riesgo
El sistema incluye múltiples capas de control independientes:
-
Clasificador de regímenes QF-HTF
Detecta estados del mercado en plazos más largos (tendencia, rango, corte, preparado para ruptura).
-
Puerta de volatilidad
Adapta la disponibilidad de los módulos a los regímenes ATR actuales.
-
Gestor de prioridad de módulos (MPM)
Evita conflictos de módulos por barra sin limitar el número de operaciones a largo plazo.
-
Asignador / Estadísticas de módulos
Realiza un seguimiento de la reducción y las rachas perdedoras específicas de cada módulo
Puede bloquear módulos dinámicamente si se degradan
-
Filtros de sesión, diferencial y margen
Estas capas son deliberadamente conservadoras.
A menudo reducen el número de operaciones intencionadamente.
Aclaración importante: No hay "Asignación Perfecta"
El EA no intenta optimizar matemáticamente los pesos o direcciones de los módulos en todo momento.
-
Algunos símbolos favorecen Tendencia + Breakout
-
Algunos símbolos apenas apoyan la reversión a la media
-
Algunas fases del mercado recompensan la inactividad
Este comportamiento es intencionado y visible ya durante la optimización.
Características del Backtesting (Qué esperar)
-
Las pruebas de Sólo Precios Abiertos y Cada Tick producen resultados muy similares
-
Esto indica una lógica determinada por la barra, no trucos dependientes del tick
-
El modo visual puede diferir ligeramente debido a la mecánica del probador MT4
-
No depende del ruido de los ticks ni de artefactos de ejecución
Si Open Prices y Every Tick divergen fuertemente, es probable que la configuración no sea válida.
Lo que este EA NO es
-
No es un "santo grial
-
No es un copiador de señales
-
No es una martingala
-
No optimizado para la comercialización de capturas de pantalla
-
No está diseñado para principiantes
Uso previsto
-
Negociación de carteras a través de múltiples símbolos
-
Plazos medios y altos (se recomienda H1+)
-
Operadores que entienden la reducción, la varianza y los cambios de régimen
-
Usuarios que prefieren un comportamiento sólido al rendimiento ajustado a la curva
Precios y posicionamiento
El precio de este EA es intencionadamente elevado.
No pretende competir con los EAs del mercado de masas o productos promocionales.
Si no se vende, es aceptable - existe principalmente como un sistema de comercio personal.
Evaluación final
Este sistema no impresionará a todo el mundo.
No siempre va a operar.
No siempre funcionará bien en todos los símbolos.
Pero se comporta de manera honesta, consistente y predecible a través de las condiciones del mercado.
Ésa es su ventaja.